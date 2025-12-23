藤原浩 | QUIET 释出纸本杂志

fashion

藤原浩去年12月以「YouTube阅读节目」形式推出QUIET YouTube频道平台，今回则延伸与《PRODISM》联袂缔造纸本杂志《QUIET Presented by PRODISM: RE-EDIT EXCLUSIVE DELUXE (001号)》！

当中精选并重新编辑过去一年发布「杂志版」内容，将于12月22日作为《PRODISM》杂志增刊发行，浓缩QUIET一贯独特内容，包括Cy Twombly、Jenny Holzer、艾未未等艺术家海外博物馆展览报导，以及介绍津軽、伊势、法国南部等地独特景点游记。此外，增刊更收录专为今次「出版」全新创作文章，例如藤原浩分别与中曽根信一（Labrador Retriever）、Chris Gibbs（UNION）对谈访问，宣传将于明年春季登场嘅Fragment x UNION x Air Jordan 1 High OG，以及クニモンド泷口（RYUSENKEI）✕ 猪野秀史の対话以「Timeless Music」为主题の対话讨论等。

