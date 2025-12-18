Cloudy Bay | 长相思 酒

culture

《It's Never Over, Jeff Buckley》纪录片末Jeff与妈妈电话录音对话，展现思念深情，某人 / 事 / 情 / 物，每逢佳节特别惦念，属于分享嘅季节，搭配浅尝美酒，悸动，更甚。

纽西兰葡萄酒品牌Cloudy Bay酒庄旗舰葡萄品种Sauvignon Blanc，饶有意思名字长相思，崭新Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2025为一瓶开阔、个性鲜明混酿，酒体带有桃子、接骨木花、泰国青柠及鲜榨柠檬香气。入口带有明亮柠檬酱与桃驳李多重风味，伴随清新海盐与青草香气，令人联想起暖日余晖中拂面凉爽海风。整体口感平衡细致，中调精致口感以钢切柠檬酸涩调和风味，尾韵优雅悠长。

