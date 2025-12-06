会员奖赏｜ 《星岛头条》APP送逾万元精美家电保健品及工展会免费入场券200张

一年一度的「第59届工展会」将于12月13日至2026年1月5日假铜锣湾维多利亚公园举行，为期24日。今年大会推出4大购物优惠，包括「$10暖心购」、「开锣狂赏周」、「圣诞激抵大放送」及「闭幕优惠大激赏」，推出数百款低至「1折」及「1元」的破底价购物优惠；场内超过100间参展商更推出「银色消费优惠」，为持「长者咭」及「乐悠咭」人士提供额外5%折扣；更有多重奖赏活动大送超过400万丰富礼品，加上连串丰富节目，必让市民尽情购物，共渡圣诞节及元旦新年。

今届工展会设12大主题展区共逾900个户外摊位，从地道美食到各样生活所需品一应俱全；今届更特别推出「家乡风味区」与「乐龄活力区」两大全新主题展区。「家乡风味区」云集蒙古、呼和浩特、四川、黑龙江、甘肃、大连、厦门、吉林、云南、宁夏、武夷山及新疆等12个省市的地道特产，尽享舌尖上的家乡情怀。「乐龄活力区」则为中老年人而设，展出多款健康食品、个人护理用品、保健产品、中成药及营养补充品等，鼓励乐龄人士实践健康、自在、有活力的乐龄生活。

深受市民欢迎的「Chill饮Chill食区」，继续汇聚世界各地的特色美酒佳肴，感受Chill爽气氛，伴随Busking街头音乐及DJ捽碟表演，让大家享受轻松时光；而「美食广场」熟食区亦齐集超过30个熟食摊位，必食推介包括碗仔翅、佛跳墙、鲍鱼、蛇羹、日式章鱼小丸子、泰国特选椰皇、台湾芒果糯米饭、韩国烧鱿鱼、冰糖葫芦、芒果糯米糍、榴梿千层蛋糕，以及各款特式饮品。

《星岛头条》APP今次更特别送出「第59届工展会」免费入场券200张（名额100个），以及总值超过$13,000元的小家电和保健品，其中包括CUCKOO厨具消毒杀菌机（价值HK$680 X 4）、乐斯牌脆意宝（价值HK$1,288 X 5）、虫草坊灵芝孢子油胶囊（价值HK$2,088 X 2）。

第59届工展会

展览日期：2025年12月13日至2026年1月5日

展览时间：

13 - 22/12：11am-9pm

23 - 31/12：11am-10pm

1 - 4/1：11am-9pm

5/1 (最后一日)：11am-8pm

（展览会于每天结束前30分钟停止参观人士进场；最后一天提早至结束前1小时，晚上7时后免费入场）

地 点：香港铜锣湾维多利亚公园

查 询：www.hkbpe.com.hk

