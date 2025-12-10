Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

联乘 | 《怪奇物语5》x LEGO Creel House套装

作为最后一季，美剧《怪奇物语5》Stranger Things 5成为Netflix原创影集首播观看量第二高纪录！Vol. 1前四集首播后五日内，全球观看量达到5,960万次，为Netflix平台上所有英语剧集首周观看量最高纪录，所有语言剧集中排名第二，仅次于《鱿鱼游戏》第二季首周6,800万次观看量。

至于《怪奇物语5》Stranger Things 5 x LEGO Creel House 2,593 pieces套装将于12月30日释出！当丨重现Henry / One / Vecna于Hawkins小镇间屋，LEGO可变形房屋套装，粉丝们可以随心所欲将《怪奇物语》中恶名昭著哥德式庄园以各种乐高积木搭建或凌乱状态呈现，当中隐藏机关可以沿著外墙裂开，「展现潜藏地下异次元恐怖」。

套装更包括可砌出Steve架车、WSQK电台Van、Will单车、Eleven、Will、Mike、Lucas、 Dustin、Holly、Steve、Nancy、Robin、Jonathan、Max、Mr. Whatsit、Vecna共13个Minifigures，加上彩蛋如Max卡式带等！

