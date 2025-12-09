Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

资生堂 | 新升级 ULTIMUNE MEN 对抗 岁月 因子

东 TOUCH
东 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
3小時前
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

beauty

SHISEIDO资生堂百年男士肌肤创新科研，证实与女性肌肤相比，男性肌肤衰老速度较快十年！

品牌研发创新配方，释出崭新升级SHISEIDO MEN焕能肌活免疫再生精华 (ULTIMUNE MEN)，加入对抗岁月因子PEPTIDE AA+，3日显著改善岁月痕迹，赋予新肌活力水润，同时蕴含日本山茶花精华成分，以品牌研发三重山茶花专利技术 (Triple Camellia Technology)，针对改善男士肌肤免疫力、抗氧化能力及紫外线伤害防御能力。新升级配方一步全效改善肌肤，包括光泽度、保湿度、饱满度与紧致度等，告别粗糙、松弛与细纹等岁月痕迹，使肌肤柔滑年轻紧致，让岁月换化成自信力量TURN AGE INTO POWER。

阅读更多‧‧‧‧‧‧

text | w

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍逃命
即时国际
4小時前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
17小時前
佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女
佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女
影视圈
10小時前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
13小時前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
6小時前
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司｜Juicy叮
时事热话
11小時前
连锁快餐店见阿叔捡食二手饭陷挣扎 良心食客最终一「尴尬」举动 获网民赞爆：唔需要介怀
连锁快餐店见阿叔捡食二手饭陷挣扎 良心食客最终一「尴尬」举动 获网民赞爆：唔需要介怀
饮食
15小時前
纪念活动在夏威夷举行。美联社
美国纪念珍珠港事件84周年 首度没有幸存者出席
即时国际
13小時前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
11小時前
TVB「人夫视帝」北上长住跟家人分隔两地  被捕获颓爆吸烟心事重重  明显消瘦令人担心
TVB「人夫视帝」北上长住跟家人分隔两地  被捕获颓爆吸烟心事重重  明显消瘦令人担心
影视圈
7小時前
更多文章
ETM Remedies | 享受当下片刻
beautyBilly Corgan早前与The Lyric Opera Orchestra & Chorus合作，将The Smashing Pumpkins 1995年经典专辑《Mellon Co
2025-12-08 00:00 HKT
东 TOUCH