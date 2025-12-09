资生堂 | 新升级 ULTIMUNE MEN 对抗 岁月 因子

beauty

SHISEIDO资生堂百年男士肌肤创新科研，证实与女性肌肤相比，男性肌肤衰老速度较快十年！

品牌研发创新配方，释出崭新升级SHISEIDO MEN焕能肌活免疫再生精华 (ULTIMUNE MEN)，加入对抗岁月因子PEPTIDE AA+，3日显著改善岁月痕迹，赋予新肌活力水润，同时蕴含日本山茶花精华成分，以品牌研发三重山茶花专利技术 (Triple Camellia Technology)，针对改善男士肌肤免疫力、抗氧化能力及紫外线伤害防御能力。新升级配方一步全效改善肌肤，包括光泽度、保湿度、饱满度与紧致度等，告别粗糙、松弛与细纹等岁月痕迹，使肌肤柔滑年轻紧致，让岁月换化成自信力量TURN AGE INTO POWER。

