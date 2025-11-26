电影 | 2026最期待神作《The Odyssey》

culture

导演Sir Christopher Nolan明年夏季登场巨作《The Odyssey》释出崭新剧照！

当中Tom Holland饰演Telemachus（Odysseus儿子）、Matt Damon饰演Odysseus、Anne Hathaway饰演Penelope（Odysseus妻子）、Mia Goth饰演Melantho（宫里其中一位女仆）。导演表示新戏使用超过200万尺菲林（大部分用于开阔海洋上），拍摄历时91天，声称体验「相当原始」，因为演员们要面对真正海浪和不断变化环境，旨在展现在未知世界中，早期旅程令人畏惧和充满艰难不确定性。电影完全使用IMAX摄影机拍摄，取景地遍布世界各地。「透过在电影制作过程中融入现实世界物质性，你确实能以有趣方式丰富故事陈述。」

Sir Christopher Nolan：

「作为一位电影人，你会寻找电影文化中的空白，寻找以前从未尝试过的东西。我发现，我从小就接触那些伟大神话电影作品——Ray Harryhausen电影及其他等——我从未见过以A级预算荷里活大制作、IMAX电影所能达到那种分量和可信度来呈现。」

Matt Damon：

「这正是一部暑期档电影该有的样子，应该是一部极具娱乐性、最精彩、最引人入胜电影，具有神话般传奇色彩．．．我可以毫不夸张地说，这是我职业生涯中最棒的经历。」「我看到沙滩上那匹马，当时我就想，F*ck……真是太酷了。」

