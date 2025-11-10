Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

联乘 | C.P. Company × BEAMS 橙目

2025-11-10
日本BEAMS与意大利高端运动服装品牌C.P. Company联袂制作2025秋冬系列将于本周六释出！

「以1971年诞生品牌象征技法『服装染色』为轴心，以融合军装、工作服和运动服混合风格而闻名意大利豪华运动服品牌C.P.Company和BEAMS实现了期待已久的首次合作。当中包括秋冬系列人气商品D.D. Shell Goggle Down Jacket，从都会自然获得灵感，以BEAMS风格充满玩味疯狂图案重新构建。

此外，为本系列设计具有C.P. Company标志和象征性橙色护目镜镜片Sweat Hoodie、Quilting Pants、Goggle Beanie、Goggle Cap、Nylon Shoulder Bag等全6款融合两大品牌个性和工艺新品。」

