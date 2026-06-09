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肩周炎和肩袖损伤｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介绍内丹气功修炼及神奇兼速效的浮针医学
2小時前
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生活 专栏
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最常见的肩痛是肩周炎。当你举手困难、疼痛，可能患上肩周炎。不过你也有可能患上与肩周炎非常相似的肩袖损伤。

肩周炎，原名肩关节周围炎，或叫冰冻肩（Frozen Shoulder）、黏连性关节囊炎、漏肩风和五十肩等等。称之五十肩，是因为这个痛症在50岁左右出现。这是一个非常厌闷的痛症，患病时间可以一两年，治疗期也很长。

在这段患病与治疗当中，患者有可能出现抑郁，亦会诱发失眠、肩颈痛等。

肩袖损伤有明显原因

肩袖是由岗上肌、岗下肌、小圆肌和肩胛下肌，四块肌肉组成，有稳定肩关节作用。肩袖损伤一般来自撞击、跌倒，或过度拉扯造成肌腱撕裂。大部分患者抬手动作受限和疼痛，而受伤肌肉往往是岗上肌排行第一。

49岁豪哥因肩痛前来求诊。

「我右肩痛，大半年前踩单车跌倒，当时无法举手，找骨科医生，吃消炎止痛药。」

「当时有做影像检查吗？」

「有，但没发现甚么，然后做物理治疗。」

「你现在甚么动作痛？」

我请豪哥跟我做举手动作。他外展到水平位置痛，不能再上举，疼痛出现于肩下5cm中线位置，摸背脊没问题。我请豪哥放松手臂让我来，我扶著他手臂慢慢抬起。他上举过了120度疼痛消失。

他是肩袖损伤，患肌是岗上肌。

「放心，虽然你患病大半年，等会浮针放松你的岗上肌，你就很快没事。」

我在他前臂扎上浮针，一轮「扫散」和「再灌注」之后，我请他再举手。他慢慢外展手臂。他可以举手至180度，上天了。

「痛吗？」

「好似不痛了，但肌肉紧紧的。」

「你现在高举不痛，剩余的肌肉紧紧是正常的。」

一般来说，肩袖损伤所产生的疼痛是有原因的；譬如，豪哥因为踏单车跌倒受伤所致。然而，肩周炎一般没有原因，有人认为肩周炎与免疫系统有关，前些年潜藏体内的covid-19病毒也可以诱发肩周炎。

肩周炎正正有免疫系统参与，所以难于治疗，治疗时间亦相对较长。肩周炎一般有三个阶段：上升期、平台期和下降期；后两个阶段比较容易治愈，上升期则相对较难。（完）

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