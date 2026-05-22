中医药结合生物科技在新疆喀什聚合升华

笔者日前获邀到新疆古城喀什参加由香港科技大学、中国科学院新疆理化技术研究所、新疆医科大学、喀什大学、喀什地区维吾尔医医院联合主办的 ISEPR 2026 （第九届可食和药用植物资源及功能成分国际学术研讨会）。会议汇聚了包括中国、美国、德国、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦等国家的300余位专家学者及产业界人士，除了中亚五国的代表，中国当然包括了内地与港澳台地区的代表。会议全面覆盖药食同源与特色自然资源的开发、疾病机理与中药干预机制、中药活性物质研发与新技术应用三大核心方向，笔者作为香港中医药生物科技联会的常务副会长参与其中，感受到一股强大的中医药结合生物科技的力量正在聚合升华，让千年承传的中医药通过现代科技产生巨大正能量，从量变到质变，进一步造福人类。

笔者首次到访新疆喀什，是我国著名的文化名城，有二千多年历史，是古代丝绸之路的中西交通枢纽和商品集散地，也是当时和田玉石的交易中心，西汉时期已经纳入我国西域管治，唐代置于安西都护府之下，历经民族大融合，是中国不可分割的一部分。新疆有著得天独厚的自然条件，孕育了众多特色食用药用植物，长时间日照下生长的水果更是不在话下，是我国西部植物资源的天然宝库。会议中专家学者围绕包括新疆特色植物的资源提出针对性研究与转化建议，真正做到学术交流紧贴民生国计、科研成果服务区域发展。

说到新疆这个地名，喀什当地的导游提到一个很有意思的内涵，令笔者觉得十分奥妙。除了史册上乾隆皇帝以“故土新归”的意思来命名新疆，大家可注意到新疆的“疆”字有另一种拆解？新疆位于我国西陲，与其他国家接壤，“疆”字的左边以“弓”字和“土”字组成，正好有守土护民及神圣边界领土的意思，右边的“畺”有上中下三横隔著两个“田”字，正好与新疆的地理环境高度契合，最上一横是亚尔泰山，中间一横是天山，下面一横是昆仑山，正好把中国两大盆地隔开，上面的“田”是“准噶尔盆地”，下面的是“塔里木盆地”。不知道当初乾隆命名时是否知道这个地理特征？

为强化产学研融合，会议特别增设粤港澳大湾区中医药产业的政策与发展论坛，香港科技大学詹华强教授、香港生物医药创新协会卢毓琳会长、香港中文大学的林煌权教授、香港中医药生物科技联会段然秘书长等等产学研代表齐聚一堂，共话大湾区与中西部、中亚地区的产学研协同，探讨如何有效利用香港作为大湾区枢纽的独特优势，发展出新的科研产业链。

笔者两年前参加过在乌兹别克斯坦举行的上一届会议，获益良多。会议是定期国际性专业学术活动，目前已成功举办九届，得到国内外中医药高校、科研院所、企业的广泛支援，曾在中国的乌鲁木齐、深圳、南京等城市举办，也在塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等国举办过, 邀请世界各地的专家学者出席，已成为覆盖中亚、辐射全球的国际化学术盛会，更是“一带一路”科技合作与大健康产业发展的重要场合，深化内地-港澳台-中亚的交流合作，助力中华民族医药的传承创新和发展。

香港科技大学作为世界百强大学共同主办此国际会议，充分显示香港在国家“外联内通”及国际化方面发挥著积极作用，特别是与在中亚地区有深厚渊源的新疆携手，协同内地各省市及其他国家的专家学者、产业人士，为人类命运共同体作出贡献。香港要加快参与一带一路的建设，必须手法多样，加强官民合作，与不同国家地区结伴而行，特别是像新疆这样的伙伴一起，创造一加一大于二的乘数效应。

会后有感以古绝咏之：

喀什丝城中外汇

学无前后辟新疆

雪岭盆地昆仑抱

四海高贤冶一炉

撰文：黄炳逢

香港内地经贸协会会长

香港中医药生物科技联会常务副会长