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女性失禁不用慌，中医帮你固肾气、止漏尿

徐大基中医师
徐大基中医师
遵循实证 合理诊疗
2026-05-05 08:00 HKT
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生活 专栏
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咳嗽、大笑、跑步时漏尿？突然尿急憋不住？中医说这不是「老了正常」，而是脏腑失调。从肾、脾、肺入手，配合针灸、食疗，告别尴尬。

中医怎么看「失禁」？

中医称失禁为「小便不禁」或「遗溺」。

核心病机是：膀胱气化失司固摄无权

简单说，就是控制排尿的「闸门」松了，而这个闸门由多个脏腑共同掌管。尿液的储存与排泄，需要膀胱协调工作。任何一个环节出问题，都可能导致漏尿。

 四大病因病机

1. 肾气不固，下元虚寒

肾主水，司二便。肾气有固摄作用。

女性多产、房劳过度、年老体衰，容易耗伤肾气。

肾气虚则膀胱失去约束，出现：

  • 咳嗽、用力、跳跃时漏尿
  • 小便频数、夜尿多
  • 腰膝酸软、耳鸣

若兼肾阳虚，还会有：畏寒肢冷、小腹冷痛、大便稀溏。

2. 脾肺气虚，中气下陷

脾主升清，肺主宣降，共同维持正常排尿。

脾虚不能升提，肺虚不能通调水道，就会导致膀胱失约。

常见于：产后、久病、过劳的女性。

表现为：

  • 漏尿在劳累后加重
  • 小腹坠胀、气短乏力
  • 食少便溏、面色萎黄

3. 肝郁气滞，水道不利

情绪不畅、经常生气或抑郁，会影响膀胱气化。

表现为：

  • 尿急迫、尿频，情绪波动时更明显
  • 胸胁胀痛、口苦、叹气
  • 或伴有失眠、烦躁

4. 湿热下注，膀胱失约

饮食肥甘厚味、嗜酒，或外感湿热，蕴结膀胱。

表现为：

  • 尿频、尿急、排尿灼热疼痛
  • 小便黄赤
  • 或伴有白带黄稠、口苦口干

常见证型

  • 肾气虚

主要症状：小便频数、滴沥，腰膝酸软，夜尿多

舌象：舌淡苔白

脉象：沉弱

  • 肾阳虚

主要症状：兼畏寒肢冷、小腹冷痛、便溏

舌象：舌淡胖有齿痕

脉象：沉迟

  • 脾肺气虚

主要症状：漏尿劳累加重，小腹坠胀，气短乏力

舌象：舌淡胖

脉象：虚细

  • 肝郁气滞

主要症状：尿急迫，情绪波动时明显，胸胁胀

舌象：舌淡红或暗

脉象：弦

  • 湿热下注

主要症状：尿频尿急，尿道灼热，小便黄赤

舌象：舌红苔黄腻

脉象：滑数

临床上最常见的是肾气虚脾肺气虚，而且常虚实夹杂，例如肾虚兼脾虚，或气虚兼血瘀。

中医治疗原则

以补益固摄为主，佐以调畅气机、祛除病邪。

一、内服中药

  • 肾气虚

治法：补肾固涩

代表方：缩泉丸 + 肾气丸加减

常用药材：益智仁、桑螵蛸、金樱子、覆盆子、菟丝子、山药等

  • 肾阳虚

治法：温肾固涩

代表方：右归丸或肾气丸加附子、肉桂

常用药材：以上再加肉桂、附子、杜仲等

  • 脾肺气虚

治法：补脾益肺、升阳举陷

代表方：补中益气汤 + 缩泉丸

常用药材：黄芪、党参、白术、升麻、柴胡、当归等

  • 肝郁气滞

治法：疏肝解郁、调畅气机

代表方：逍遥散加减

常用药材：柴胡、白芍、当归、茯苓、薄荷、香附等

  • 湿热下注

治法：清热利湿

代表方：八正散或导赤散

常用药材：瞿麦、萹蓄、车前子、滑石、栀子等

⚠️ 重要提醒：以上方药需在中医师指导下使用，不可自行套用。同一症状不同证型，用药完全不同。

二、针灸与艾灸

常用穴位：

腹部：中极、关元、气海

背部：肾俞、膀胱俞、八髎

下肢：三阴交、足三里

头顶：百会

手法建议：

  • 虚证、寒证 → 用艾灸：关元、气海、肾俞、命门，每穴15-20分钟，以局部温热红润为度。
  • 实证、热证 → 用针刺泻法，或只针不灸。
  • 压力性失禁（肾虚型） → 电针刺激会阳、中髎效果良好。

艾灸注意：

  • 可用艾条温和灸，距离皮肤2-3厘米，避免烫伤
  • 饭后1小时内不宜灸
  • 孕妇腰腹部禁灸

三、推拿与导引

  • 按揉腰骶部：用掌根或拇指按揉肾俞、八髎穴，以透热为度。
  • 摩腹：手掌顺时针轻揉小腹（关元、中极），放松盆腔。
  • 结合呼吸训练：吸气时用意念上提会阴，呼气时放松。与凯格尔运动原理相通，但配合中医呼吸导引。

中医食疗与生活调护

饮食宜忌

  • 宜吃 山药、芡实、莲子、核桃，少吃或避免 生冷食物（冰品、生菜沙律）
  •  宜吃 黑芝麻、桑葚、黑豆，少吃或避免 寒凉瓜果（西瓜、苦瓜）
  •  宜吃 羊肉、鸡肉、鲗鱼，少吃或避免 辛辣刺激（辣椒、大蒜）
  •  宜吃 黄芪、党参（煮汤），少吃或避免 咖啡、浓茶、酒精

简单食疗方

1.益智仁粥

益智仁5g研末，加入煮好的白粥中，再煮2-3分钟。

✅ 适合：肾虚夜尿多、腰膝酸软。

2.山药芡实粥

山药30g（鲜品加倍）、芡实15g、粳米适量，一同煮粥。

✅ 适合：脾肾两虚，食少便溏兼漏尿。

3.黄芪红枣茶

黄芪10g、红枣3枚（去核），沸水冲泡代茶饮。

✅ 适合：气虚乏力、小腹坠胀、劳累后漏尿加重。

4.核桃黑芝麻糊

核桃仁30g、黑芝麻30g，磨粉冲糊，可加少许蜂蜜。

✅ 适合：肾虚腰痛、头发早白、夜尿频。

生活习惯七要点

  • ✅ 避免提重物、久蹲、长期便秘（增加腹压会加重漏尿）
  • ✅ 控制体重，避免过胖
  • ✅ 练习八段锦、太极拳，尤其是「两手攀足」动作（锻炼腰肾）
  • ✅ 定时排尿，不要憋尿
  • ✅ 注意腰腹部保暖，避免受寒
  • ✅ 每晚用艾叶煮水泡脚（艾叶30g，煮10分钟，兑温水泡脚15分钟），温肾散寒
  • ✅ 保持心情舒畅，避免长期郁闷或急躁

中医观点小结

  • 女性失禁的根本是脏腑气化失司，以肾虚为核心，常兼脾肺气虚。
  • 治疗要补益固摄为主，针灸、艾灸、食疗都是有效辅助。
  • 与西医比较：中医强调整体调理，副作用小，尤其适合轻中度失禁体质虚弱西医效果不佳者。
  • 重度压力性失禁盆腔器官脱垂严重者，仍需配合西医评估，中医可作为术后调理或辅助治疗。

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