女性失禁不用慌，中医帮你固肾气、止漏尿

咳嗽、大笑、跑步时漏尿？突然尿急憋不住？中医说这不是「老了正常」，而是脏腑失调。从肾、脾、肺入手，配合针灸、食疗，告别尴尬。

中医怎么看「失禁」？

中医称失禁为「小便不禁」或「遗溺」。

核心病机是：膀胱气化失司、固摄无权。

简单说，就是控制排尿的「闸门」松了，而这个闸门由多个脏腑共同掌管。尿液的储存与排泄，需要肾、脾、肺、膀胱协调工作。任何一个环节出问题，都可能导致漏尿。

四大病因病机

1. 肾气不固，下元虚寒

肾主水，司二便。肾气有固摄作用。

女性多产、房劳过度、年老体衰，容易耗伤肾气。

肾气虚则膀胱失去约束，出现：

咳嗽、用力、跳跃时漏尿

小便频数、夜尿多

腰膝酸软、耳鸣

若兼肾阳虚，还会有：畏寒肢冷、小腹冷痛、大便稀溏。

2. 脾肺气虚，中气下陷

脾主升清，肺主宣降，共同维持正常排尿。

脾虚不能升提，肺虚不能通调水道，就会导致膀胱失约。

常见于：产后、久病、过劳的女性。

表现为：

漏尿在劳累后加重

小腹坠胀、气短乏力

食少便溏、面色萎黄

3. 肝郁气滞，水道不利

情绪不畅、经常生气或抑郁，会影响膀胱气化。

表现为：

尿急迫、尿频，情绪波动时更明显

胸胁胀痛、口苦、叹气

或伴有失眠、烦躁

4. 湿热下注，膀胱失约

饮食肥甘厚味、嗜酒，或外感湿热，蕴结膀胱。

表现为：

尿频、尿急、排尿灼热疼痛

小便黄赤

或伴有白带黄稠、口苦口干

常见证型

肾气虚

主要症状：小便频数、滴沥，腰膝酸软，夜尿多

舌象：舌淡苔白

脉象：沉弱

肾阳虚

主要症状：兼畏寒肢冷、小腹冷痛、便溏

舌象：舌淡胖有齿痕

脉象：沉迟

脾肺气虚

主要症状：漏尿劳累加重，小腹坠胀，气短乏力

舌象：舌淡胖

脉象：虚细

肝郁气滞

主要症状：尿急迫，情绪波动时明显，胸胁胀

舌象：舌淡红或暗

脉象：弦

湿热下注

主要症状：尿频尿急，尿道灼热，小便黄赤

舌象：舌红苔黄腻

脉象：滑数

临床上最常见的是肾气虚和脾肺气虚，而且常虚实夹杂，例如肾虚兼脾虚，或气虚兼血瘀。

中医治疗原则

以补益固摄为主，佐以调畅气机、祛除病邪。

一、内服中药

肾气虚

治法：补肾固涩

代表方：缩泉丸 + 肾气丸加减

常用药材：益智仁、桑螵蛸、金樱子、覆盆子、菟丝子、山药等

肾阳虚

治法：温肾固涩

代表方：右归丸或肾气丸加附子、肉桂

常用药材：以上再加肉桂、附子、杜仲等

脾肺气虚

治法：补脾益肺、升阳举陷

代表方：补中益气汤 + 缩泉丸

常用药材：黄芪、党参、白术、升麻、柴胡、当归等

肝郁气滞

治法：疏肝解郁、调畅气机

代表方：逍遥散加减

常用药材：柴胡、白芍、当归、茯苓、薄荷、香附等

湿热下注

治法：清热利湿

代表方：八正散或导赤散

常用药材：瞿麦、萹蓄、车前子、滑石、栀子等

⚠️ 重要提醒：以上方药需在中医师指导下使用，不可自行套用。同一症状不同证型，用药完全不同。

二、针灸与艾灸

常用穴位：

腹部：中极、关元、气海

背部：肾俞、膀胱俞、八髎

下肢：三阴交、足三里

头顶：百会

手法建议：

虚证、寒证 → 用 艾灸 ：关元、气海、肾俞、命门，每穴15-20分钟，以局部温热红润为度。

：关元、气海、肾俞、命门，每穴15-20分钟，以局部温热红润为度。 实证、热证 → 用 针刺 泻法，或只针不灸。

泻法，或只针不灸。 压力性失禁（肾虚型） → 电针刺激会阳、中髎效果良好。

艾灸注意：

可用艾条温和灸，距离皮肤2-3厘米，避免烫伤

饭后1小时内不宜灸

孕妇腰腹部禁灸

三、推拿与导引

按揉腰骶部： 用掌根或拇指按揉肾俞、八髎穴，以透热为度。

用掌根或拇指按揉肾俞、八髎穴，以透热为度。 摩腹： 手掌顺时针轻揉小腹（关元、中极），放松盆腔。

手掌顺时针轻揉小腹（关元、中极），放松盆腔。 结合呼吸训练：吸气时用意念上提会阴，呼气时放松。与凯格尔运动原理相通，但配合中医呼吸导引。

中医食疗与生活调护

饮食宜忌

宜吃 山药、芡实、莲子、核桃，少吃或避免 生冷食物（冰品、生菜沙律）

宜吃 黑芝麻、桑葚、黑豆，少吃或避免 寒凉瓜果（西瓜、苦瓜）

宜吃 羊肉、鸡肉、鲗鱼，少吃或避免 辛辣刺激（辣椒、大蒜）

宜吃 黄芪、党参（煮汤），少吃或避免 咖啡、浓茶、酒精

简单食疗方

1.益智仁粥

益智仁5g研末，加入煮好的白粥中，再煮2-3分钟。

✅ 适合：肾虚夜尿多、腰膝酸软。

2.山药芡实粥

山药30g（鲜品加倍）、芡实15g、粳米适量，一同煮粥。

✅ 适合：脾肾两虚，食少便溏兼漏尿。

3.黄芪红枣茶

黄芪10g、红枣3枚（去核），沸水冲泡代茶饮。

✅ 适合：气虚乏力、小腹坠胀、劳累后漏尿加重。

4.核桃黑芝麻糊

核桃仁30g、黑芝麻30g，磨粉冲糊，可加少许蜂蜜。

✅ 适合：肾虚腰痛、头发早白、夜尿频。

生活习惯七要点

✅ 避免提重物、久蹲、长期便秘（增加腹压会加重漏尿）

✅ 控制体重，避免过胖

✅ 练习八段锦、太极拳，尤其是「两手攀足」动作（锻炼腰肾）

✅ 定时排尿，不要憋尿

✅ 注意腰腹部保暖，避免受寒

✅ 每晚用艾叶煮水泡脚（艾叶30g，煮10分钟，兑温水泡脚15分钟），温肾散寒

✅ 保持心情舒畅，避免长期郁闷或急躁

中医观点小结