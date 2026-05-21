从「动能生阳」到持续迈步｜严重脊柱退化患者的低剂量疗愈运动策略 | 潘伟杰医生

在临床实践中，我们经常会遇到充满挑战的案例，八十多岁的梁女士便是其中之一。她患有肾衰竭数年，每周需接受两次洗肾治疗；近年来更饱受严重的脊柱退化与骨质疏松引发的腰椎塌陷性骨折所苦。初诊时，她无奈地诉说著无论坐卧都伴随著剧痛，甚至严重影响了睡眠与饮食。当时她的步行耐受力极差，走不到五分钟就必须坐下休息。骨科评估后认为不适合进行手术，仅建议长期接受物理治疗等保守治疗。然而，常规的复健运动对她而言实在难以负荷，于是她来到我们的诊所寻求其他解方。

起初，我们采取了针灸与手力治疗双轨并行的策略，但很快发现针灸的疗效并不显著。于是，我们将重心转移至透过伸展来舒缓相关的肌筋膜激痛点（Trigger Points），并导入生活化的强化疗愈运动。

我们没有要求她执行标准复健，而是将强化与伸展动作融入她日常所有能活动的细节中。例如：在一般走路时，加入特定动作以强化股四头肌；在转弯时，著重锻炼臀中肌与梨状肌等骨盆稳定肌群；而在就寝前，则安排轻度的腹部核心强化运动。这种“微剂量”的运动处方，让她在日常生活的点滴中不知不觉地累积复健成效。

经过一段时间的调理，梁女士的状况开始趋于稳定。尽管症状偶有反复，但她始终保持著极为正面的态度。每次踏入诊所，她总是带著微笑。当被问及是否还会痛时，她总豁达地说：“当然还是会有，但还可以接受啦。”她心中只有一个朴实的期望：只要能一直保持走路，不至于永久卧床就好。如今，虽然疼痛并未完全消失，但已得到舒缓。她不仅能安稳入睡，步行的时间也从原本的不到五分钟，进步到能持续走上五到二十分钟。

“动能生阳、喜能生阳、善能生阳”。梁女士的故事诠释了这个道理。只要身体还能活动，就请继续保持动能。我们都有能力让身心维持在活跃且美善的状态。



