机微之兆：从《易经》「临卦」看见身体的预警——以「缝匠肌肌筋膜疼痛症候群」为例的预防之道｜潘伟杰医生

在《易经》中，「临卦」揭示了万物变易与人类应对的重要洞见。其义理在于宇宙万象皆处于永恒的流转之中，而在此过程中，存在著可供观测的关键转折点（critical point，亦可以临界点称之）。此一临界点正是提示行动者必须基于充分的前期准备而进行适时的介入。

临卦的卦辞（《易经》六十四卦中，每卦也有一个卦辞，代表全卦的总纲）概括了此一知见：

「临，元亨，利贞。至于八月，有凶。」

此辞意指临卦之时空于初始为亨通顺畅，利于持守正道。然而，若延宕至「八月」，则将招致凶险。那为什么是「八月」? 当中原来蕴含著古代天文历法与农业社会的实践逻辑。

我们回溯至古代中国的天文观测与历法系统：冬至与夏至，分别为一年中白昼最短与最长之日，是上古先民最早掌握的显著天文节律。这两个节气不仅标志著季节的重大转折——冬至预示著阳气回升、春季将临，夏至则意味著阴气渐长、秋季将至——更直接关系到农业生产的物流运作。因此，围绕这两大节气举行的祭祀仪典，在国家礼制中占有极其重要的地位。

《周礼・春官》载：「以夏日至，致地方物魈」，意指在夏至当日举行祭典，以驱除邪祟，祈求农业丰收。

《史记・封禅书》亦云：「夏至日，祭地，皆用乐舞」，足见其仪式之隆重。

卦辞中「八月」的指涉，可从周代的历法中找到线索。《史记・历书》记载：「夏正以正月，殷正以十二月，周正以十一月。」此处的「正」，指一年的开端，即正月。周代历法以冬至所在的月份为一年的开始（即周正十一月），据此推算，临卦卦辞中的「八月」，恰好对应夏至之后的月份。

由此，临卦的警示便豁然开朗。「至于八月，有凶」的涵义是：夏至这一个关键的临界点已经到来，若届时仍未完成应行之事（即顺时祭祀以祈丰年），便是错失了与天地节律同步的时机。在《易经》的思维逻辑中，顺应事物运行的内在规律与时序（天时）而动，是为「吉」；反之，逆时而为或坐失良机，则为「凶」。《易经》 的教化从来都不流于宿命论的灾祸预言，此处的「凶」是一种因未能合宜应对而导致的逻辑性后果。以下分享一则与临卦相呼应的临床个案。

张小姐是一位五十多岁的文员，她亦为资深业余羽毛球爱好者，与其丈夫共同参与此项运动近二十年，并将其视为重要的休闲活动。她于两年前因一次比赛导致左膝内侧半月板撕裂，并接受了关节镜微创手术。术后由于无法恢复常规的羽毛球训练，加上没有节制饮食，导致体重显著增加，其整体身体状态亦随之下降。在此期间，患者逐渐察觉右 ，并伴随有轻微的力弱感，惟当时未予特别处理。

她于一周前在长期中断训练后应队友之邀请，进行了一次中等强度的羽毛球练习。练习后，其右膝关节内侧突然出现剧烈刺痛，该疼痛感并向上放射至右大腿前方及髋关节附近区域。在下楼梯时疼痛感显著加剧，并伴有乏力感。基于过往的半月板损伤史，张小姐极为忧虑此次是否为右膝发生同样的撕裂问题，因而前来求诊。经过临床检查与评估后，诊断为「缝匠肌肌筋膜疼痛症候群」（Sartorius Myofascial Pain Syndrome）。其急性症状的发作，研判系由该次中等强度的羽毛球练习所诱发。

缝匠肌（Sartorius）是为人体长度最长的肌肉。它起始于骨盆前方的髂前上棘（ASIS），以斜向路径跨越大腿前侧，终端接于膝关节内侧的胫骨近端。缝匠肌跨越髋、膝两大关节的复合功能：协同执行髋关节的屈曲、外展与外旋，同时辅助膝关节的屈曲。此一双关节特性，使其在步态周期、骨盆稳定以及多种动态活动中(例如: 足球的传远球或射球、蛙式游泳、踢毽、瑜伽的盘腿或打坐动作等等)，扮演著与其他肌群协同运作的角色，包括股内收肌群、臀小肌、臀中肌、腰方肌、阔筋膜张肌等。

缝匠肌的肌筋膜疼痛症候群，其病理成因多为肌肉过度负荷与功能失调。常见诱发原因有：

在耐力运动中，肌肉因持续收缩而产生微小撕裂，若未能给予足够的恢复，将使肌纤维陷入持续紧绷、无法松弛的恶性循环，最终形成多个肌筋膜激痛点（Myofascial Trigger Points）。这些激痛点是位于紧绷肌束（taut band）中的高敏感性结节，是疼痛与功能障碍的来源。 长时间的静态不良姿势，如久坐、跷脚或习惯性盘腿，亦会使肌肉长期处于不正常的缩短或拉伸状态，从而诱发激痛点。 当人体步态因故发生改变，例如牵涉下肢的手术术后因疼痛而产生保护性跛行（antalgic gait），或存在结构性长短脚问题时，缝匠肌会被迫过度活化以维持动态平衡，从而导致慢性劳损与炎症反应。

缝匠肌功能障碍的临床痛症表现为:

压痛点集中于肌肉的起点（腹股沟下方）、中段肌腹，以及终点（膝盖内侧）。触诊时常可摸到紧绷肌束，并引发疼痛。与退化性膝关节炎不同，缝匠肌引发的疼痛，其压痛点通常不在膝关节的关节线上。 转移痛（referred pain）的表现是沿著大腿前内侧，向下蔓延至膝关节内侧的浅层，而非来自关节深处。

因此，鉴别诊断时必须审慎排除膝关节退化性关节炎、内侧半月板损伤、乃至源自腰椎的神经根病变（radiculopathy）。

对于张小姐的情况，首先是解除缝匠肌的异常张力与恢复其正常功能，包含徒手治疗、针灸与运动治疗等。同时，张小姐亦需要作出预防疼痛复发的措施，包括髋屈肌、外旋肌群等针对性伸展，尤其是在羽毛球运动前必须有足够的髋、膝关节伸展以及运动后的缓和运动。再者，她亦需要避免长时间久坐、翘腿等会造成肌肉持续处于不当应力状态的姿势。最重要的是张小姐一定要考虑体重管理。她的中央肥胖问题会对缝匠肌的康复构成障碍。

从这个临床案例当中，我们可以体验到《易经》临卦的启迪：世间万物的发展周期皆有迹可循。那些预示著重大转变的细微迹象（机微之兆），可以透过审慎的观察被察觉。行动的要义在于，在洞察此类临界点的基础上，顺应时势，果断采取与之相应的行动。这一哲学原则，不仅是对古代农耕社会的指导，更为后人在应对日常生活中各种复杂变局时，提供了永恒的教诲：保持警觉，善于观察，并在关键时刻采取有准备的行动。

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