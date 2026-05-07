Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闹市高空酒吧感受墨西哥Oaxaca大地之声 必试榴梿鸡尾酒

YanOnTheRoad
YanOnTheRoad
放弃减腩，不愿停步！
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

踏入The Henderson 38楼的Peridot那一刻，仿佛被一枚翠绿宝石轻轻包裹。Zaha Hadid Architects那道充满曲线的玻璃幕墙外，香港中环的灯火如繁星般铺展；室内，Studio Paolo Ferrari以「自然未来主义」为笔，勾勒出柔软的mohair座椅、雕琢的壁龛和高光漆面家具。二十万点灯光点缀其中，与中央那座绿色大理石吧台交相辉映，整个空间既亲密如茧，又带著电影般的戏剧张力。夕阳余晖渐退时，这里的氛围从午后的明亮转为夜晚的低调奢华，偶有现场萨克斯风的悠扬旋律飘来，让人不由自主地放慢脚步，沉浸在这片高空绿洲。

Peridot 饮品总监François Cavelier本身就是个充满故事的人。这位法国出身的调酒师，早年以艺术与摄影为业，曾为Monocle等媒体拍摄，后来将镜头后的敏锐观察力转化为液体艺术。他曾在Rosewood Hong Kong和The Peninsula担任要职，现在在Peridot，他像一位液体旅程的策展人，带著诗意的笔触为每款饮品撰写背景故事。和他聊天时，他总是眼神闪亮，谈起Oaxaca就像在讲述一段个人记忆：那些阳光炙热的山谷、tahona石轮碾压的节奏，以及maestro mezcalero的手艺。

 

Peridot最近推出标志性季度风土鸡尾酒企划的第二篇章——「Terroir No. 2: Oaxaca」，

这是Peridot「Global Terroir Cocktail Programme」的第二章，由Beverage Director François Cavelier亲自策划。这个计划每季聚焦一个产地，将「terroir」——那源自土壤、气候、地理与人手的独特风土——从葡萄酒世界延伸到烈酒调配。在香港酒吧界，Peridot以这种持续而深入的产地溯源理念独树一帜。它不只是一间调酒空间，更是为追求品味的鉴赏家与文化先行者打造的尊尚体验。今季，焦点落在墨西哥瓦哈卡（Oaxaca）——梅斯卡尔酒（Mezcal）的重要产区，也是全球历史最悠久、文化底蕴最深厚的蒸馏产区之一。

Perido每个地方也花了心思，就像不同颜色、印有不同语句的杯垫。

 

瓦哈卡阳光充沛的山谷与崎岖山峦，数百年来孕育出传统手工梅斯卡尔。当地亚热带气候、高湿度及富含矿物质的土壤，为龙舌兰提供了理想生长环境。酿造师以传承百年的古法——地穴烘烤、石磨碾压与自然发酵——让酒液带有标志性的烟熏气息、矿物感和丰富层次。François以这些元素为灵感，精心创作10款全新鸡尾酒，向墨西哥农耕传统与梅斯卡尔酿造师的精湛工艺致敬。

 

几款焦点作品，值得细细品味：

 

Más Fotos以浓烈风格开场，Amaretto利口酒与Motel Espadín梅斯卡尔酒为骨干，加入Planteray OFTD Overproof冧酒，最后以Tsunuki金橘利口酒点缀柑橘清香，大胆而层次丰富。

Ice and Fire Sgroppino则以瓦哈卡视角重新演绎意大利经典，融合elote粟米利口酒、Espíritu Lauro Joven梅斯卡尔及Alain Ducasse七贤气泡清酒，配以青柠雪葩，在辛辣与清爽之间形成冰火交融的鲜明对比，极具惊喜。

Answering Spicy Questions 更添互动趣味：以浸泡过Oaxaqueno辣椒的Altos Plata Blanco龙舌兰酒为主，搭配洛神花与Espadin龙舌兰蜜的酸甜，随饮附上卡牌游戏，邀请宾客在微辣快感中展开大胆对话，充满玩味。来酒吧，就应该这样！

Mango Provocador用Chinola芒果利口酒、瓦哈卡梅斯卡尔与Green Chartreuse，展现个性鲜明的热带地道风味；El Beso Del Deserto则以珍稀的Tobalá梅斯卡尔为基调，融入砵酒、Ratafia Rossi La Vecchia果仁甜酒，并以澄清仙人掌果和红火龙果提亮层次，仿佛呼应瓦哈卡干旱地貌的坚韧与惊艳。

当然，作为榴梿爱好者，我特别钟情于Durian’s Consent。一直以为榴梿与酒精不可以放在一起，而François一下子便打破这迷思。这款以Daiyame imo shochu、Havana Club 3年朗姆酒、Luxardo Maraschino及Musang King榴梿cordial调配的作品，巧妙捕捉了香港人对榴梿又爱又怕的复杂情感。入口先是熟悉的浓郁果香，随后转化为丝滑甜蜜，余韵带著热带花果的优雅，令人一试难忘。凑近鼻子，便闻到那果王的香气，入口，更是浓郁，却不怕影响邻桌。Durian's Consent，绝对必试！

Peridot
地址：中环美利道2号The Henderson 38楼 Summit 38
电话：9722 8388

网址：https://peridothk.com

 

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
14小時前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
16小時前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
3小時前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
18小時前
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
影视圈
15小時前
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
21小時前
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
影视圈
13小時前
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
01:04
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
即时中国
17小時前
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
饮食
18小時前
鼎爷父子争产风波爆罗生门 李泳汉反指李泳豪逼两老分身家 李家鼎于灵堂向亲戚道心声？
鼎爷父子争产风波爆罗生门 李泳汉反指李泳豪逼两老分身家 李家鼎于灵堂向亲戚道心声？
影视圈
14小時前
更多文章
中环地下雪莉酒之旅｜从大地到海岸的感官章节：五款雪莉酒新作
我喜欢鸡尾酒，尤其Speakeasy风格的酒吧。在隐密的空间中，好似有很多秘密，很多故事，让有心人去发掘，ARTIFACT便有这份个性。
2026-05-01 09:00 HKT
YanOnTheRoad