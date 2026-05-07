闹市高空酒吧感受墨西哥Oaxaca大地之声 必试榴梿鸡尾酒

踏入The Henderson 38楼的Peridot那一刻，仿佛被一枚翠绿宝石轻轻包裹。Zaha Hadid Architects那道充满曲线的玻璃幕墙外，香港中环的灯火如繁星般铺展；室内，Studio Paolo Ferrari以「自然未来主义」为笔，勾勒出柔软的mohair座椅、雕琢的壁龛和高光漆面家具。二十万点灯光点缀其中，与中央那座绿色大理石吧台交相辉映，整个空间既亲密如茧，又带著电影般的戏剧张力。夕阳余晖渐退时，这里的氛围从午后的明亮转为夜晚的低调奢华，偶有现场萨克斯风的悠扬旋律飘来，让人不由自主地放慢脚步，沉浸在这片高空绿洲。

Peridot 饮品总监François Cavelier本身就是个充满故事的人。这位法国出身的调酒师，早年以艺术与摄影为业，曾为Monocle等媒体拍摄，后来将镜头后的敏锐观察力转化为液体艺术。他曾在Rosewood Hong Kong和The Peninsula担任要职，现在在Peridot，他像一位液体旅程的策展人，带著诗意的笔触为每款饮品撰写背景故事。和他聊天时，他总是眼神闪亮，谈起Oaxaca就像在讲述一段个人记忆：那些阳光炙热的山谷、tahona石轮碾压的节奏，以及maestro mezcalero的手艺。

Peridot最近推出标志性季度风土鸡尾酒企划的第二篇章——「Terroir No. 2: Oaxaca」，

这是Peridot「Global Terroir Cocktail Programme」的第二章，由Beverage Director François Cavelier亲自策划。这个计划每季聚焦一个产地，将「terroir」——那源自土壤、气候、地理与人手的独特风土——从葡萄酒世界延伸到烈酒调配。在香港酒吧界，Peridot以这种持续而深入的产地溯源理念独树一帜。它不只是一间调酒空间，更是为追求品味的鉴赏家与文化先行者打造的尊尚体验。今季，焦点落在墨西哥瓦哈卡（Oaxaca）——梅斯卡尔酒（Mezcal）的重要产区，也是全球历史最悠久、文化底蕴最深厚的蒸馏产区之一。

Perido每个地方也花了心思，就像不同颜色、印有不同语句的杯垫。

瓦哈卡阳光充沛的山谷与崎岖山峦，数百年来孕育出传统手工梅斯卡尔。当地亚热带气候、高湿度及富含矿物质的土壤，为龙舌兰提供了理想生长环境。酿造师以传承百年的古法——地穴烘烤、石磨碾压与自然发酵——让酒液带有标志性的烟熏气息、矿物感和丰富层次。François以这些元素为灵感，精心创作10款全新鸡尾酒，向墨西哥农耕传统与梅斯卡尔酿造师的精湛工艺致敬。

几款焦点作品，值得细细品味：

Más Fotos以浓烈风格开场，Amaretto利口酒与Motel Espadín梅斯卡尔酒为骨干，加入Planteray OFTD Overproof冧酒，最后以Tsunuki金橘利口酒点缀柑橘清香，大胆而层次丰富。

Ice and Fire Sgroppino则以瓦哈卡视角重新演绎意大利经典，融合elote粟米利口酒、Espíritu Lauro Joven梅斯卡尔及Alain Ducasse七贤气泡清酒，配以青柠雪葩，在辛辣与清爽之间形成冰火交融的鲜明对比，极具惊喜。

Answering Spicy Questions 更添互动趣味：以浸泡过Oaxaqueno辣椒的Altos Plata Blanco龙舌兰酒为主，搭配洛神花与Espadin龙舌兰蜜的酸甜，随饮附上卡牌游戏，邀请宾客在微辣快感中展开大胆对话，充满玩味。来酒吧，就应该这样！

Mango Provocador用Chinola芒果利口酒、瓦哈卡梅斯卡尔与Green Chartreuse，展现个性鲜明的热带地道风味；El Beso Del Deserto则以珍稀的Tobalá梅斯卡尔为基调，融入砵酒、Ratafia Rossi La Vecchia果仁甜酒，并以澄清仙人掌果和红火龙果提亮层次，仿佛呼应瓦哈卡干旱地貌的坚韧与惊艳。

当然，作为榴梿爱好者，我特别钟情于Durian’s Consent。一直以为榴梿与酒精不可以放在一起，而François一下子便打破这迷思。这款以Daiyame imo shochu、Havana Club 3年朗姆酒、Luxardo Maraschino及Musang King榴梿cordial调配的作品，巧妙捕捉了香港人对榴梿又爱又怕的复杂情感。入口先是熟悉的浓郁果香，随后转化为丝滑甜蜜，余韵带著热带花果的优雅，令人一试难忘。凑近鼻子，便闻到那果王的香气，入口，更是浓郁，却不怕影响邻桌。Durian's Consent，绝对必试！

Peridot

地址：中环美利道2号The Henderson 38楼 Summit 38

电话：9722 8388

网址：https://peridothk.com