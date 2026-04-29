一场在科大的国际顶级音乐盛宴

「果敢与他的朋友们国际音乐会」在香港科技大学（科大）圆满举行，此次音乐会由科大人文社会科学学院主办，笔者作为会长的香港内地经贸协会协办。国际二胡大师果敢是首位取得法国最高荣誉“艺术与文学骑士勋章”的中国民族音乐家，在笔者的介绍下，他3年前首次在科大演出。今次这场音乐盛会他带同9位来自世界各地的音乐家演出，分别来自法国、比利时、瑞士、蒙古、突尼斯、土耳其等。

此次音乐会著重融合东西方音乐元素，涵盖爵士乐、古典音乐、摇滚乐、中国音乐、 土耳其音乐、 阿拉伯音乐、 蒙古音乐、探戈等，打造一场跨越文化与传统的音乐对话，糅合中国传统乐器与其他国家的乐器，奏出中外音乐的和谐，让世界音乐融合到一起，为香港作为中外文化艺术交流中心增添色彩。这次演出非常成功，在果大师的二胡带动下，独特的中外音乐家组合及原创曲目，加上各种乐器的完美结合和音乐家口中荡漾的天籁之声，各位国际音乐大师及其乐器发挥得淋漓尽致，纵横交错，来欣赏的观众都赞口不绝、掌声雷动！一浪接一浪的乐章把大家带进奇妙的意境，绝对称得上是国际顶级音乐盛宴。

果敢不只是为位国际知名的二胡演奏家，他还是作曲家和文化策划人，是法国艺术家作曲家协会会员、联合国教科文组织特邀艺术家、中国民族管弦乐协会荣誉理事、广州星海音乐学院客座教授、沈阳音乐学院客座教授，获得文明与对话首位杰出中国艺术家大奖、维也纳议会厅和音乐节组委会颁发的「杰出艺术家」大奖、第五届「世界杰出华人艺术家大奖」 。果敢在全世界100多个国家与地区演出3,000多场，录制90多种各类唱片，录制如【功夫熊猫】、【新少林寺】等40多部中外电影音乐。近年来他经常回国巡演并参加央视各类大型文化节目，获得亿万观众的爱戴。他旅居法国并长期在海外发扬中华文化，其中西合壁的音乐风格引起观众的喜爱和好评。

笔者当初很高兴能说服旅居法国20多年的果敢大师通过优才计划在香港建立基地，邀请他担任我们协会的文化艺术委员会副主席，并把他引荐到科大，获聘为兼任教授和驻校艺术家，希望以他的成功国际经验，带引香港和内地艺术家走向国际，期望他能为香港中外文化艺术交流中心的发展作出贡献，一起说好中国故事、香港故事。

香港作为中外文化艺术交流中心，很需要像果敢大师这样走遍世界的顶尖人才，与各国艺术家深度合作，不只是本地人熟悉的艺术家，而是为国际熟悉的艺术家，他们作为中外文化交流的桥梁，既要发扬中华文化的优秀传统，更要与世界各国的优秀艺术家合作，创造属于整个世界全人类的跨文化作品。事实上，糅合中外文化的特定使命，与推广中国文化的任务同样重要，这样才能在全球化新时代充分发挥中国的软实力。要建立强大的文化力量，有时不需要过于刻意强调自身优势，更多是建设在彼此尊重及相互欣赏的基础上，才得以持久。在果敢大师所组织的演出之中，笔者充分体会到这种情怀，有待更多的伯乐和有心人在香港密密结缘，一起发扬这种精神，让香港真正成为中外文化艺术的枢纽，把中华文化发展为全人类共享的财富！

撰文：黄炳逢

香港内地经贸协会会长