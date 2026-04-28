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铜锣湾闽潮飨宴：当福建的深海汤韵，遇上潮州的鲜甜家常

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放弃减腩，不愿停步！
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香港人吃惯了粤菜的精致与川菜的麻辣后，开始寻找更清新、更有故事的风味；港人北上消费潮兴起，也带动大家对福建、潮汕家乡菜的兴趣。内地如深圳、上海等地，精致闽菜与现代潮菜纷纷冒起，有人甚至把闽菜做到「天花板」级别，用功夫茶搭配，营造慢生活仪式感。近年，潮菜和闽菜在香港与内地都悄然升温。女

闽菜与潮菜用最朴实的汤汁与海鲜，讲述沿海人家的日常温暖与对食材的敬重。说起这场「闽潮偶遇」的合作，两位主厨的背景都叫人期待。大宅行政总厨吴震霈师傅入行逾三十年，籍贯福建，精通粤菜之余，对闽菜有著天然的亲切与深厚功底。他曾于本地多间知名中菜厅如大官厅、龙玺酒家、龙门栈等任职，近年在大宅更与唐述周世韬师傅合作，把童年家乡记忆与福建传统汤汁带进菜式，例如那道用足十二小时熬制、落足百斤汤的佛跳墙，胶质丰厚，啖啖都是时间的沉淀。另一边，斤両食品创办人兼私房菜行政主厨张东正（Charles），则以海味专家的身份闻名。他创立的斤両不仅做精选鲍参翅肚的即食海味，更透过私房菜与上门到会，把传统好味道带进家庭与小型聚会。他对潮州与闽南海鲜的处理，有著一股「不抢戏、让食材自己说话」的低调自信。

两位师傅这次以「文化相遇」为灵感，从前菜三弄开始，便把闽潮的差异与共鸣展现得淋漓尽致。闽南五香卷是福建闽南经典小食，以腐皮包裹猪五花肉、马蹄与洋葱，调入芳香五香粉，先蒸后炸至金黄酥脆。外层香脆响亮，内里鲜嫩多汁，配上闽南风味酸甜酱，一口下去便瞬间唤醒味蕾，像童年巷口的熟悉香气。

刺参虾枣以闽潮传统手工油炸方式制成，将鲜虾与猪肉酿入软糯刺参中，炸至外皮金黄香脆，再佐以柑桔油提鲜。酸甜相融、鲜香回甘，海陆交织的层次，完美展现潮式精髓——那种不刻意奢华，却让每种食材都发光发亮的温柔。

潮炊马友则是潮州清鲜之道的经典示范。马友鱼以「鲜、嫩、油香」闻名，鱼肉肥美油润。师傅用潮州清蒸手法，铺放葱芹与姜蒜为底，注入上汤慢火炆煮，令鱼肉鲜嫩入味、油香扑鼻，吃得出潮州人对海鲜那份最朴实的尊重。

接下来的主菜，更是两地海鲜灵魂的精彩对话。原汁锅煮蟹采用传统砂锅慢火细煮，每只重约一斤半的肉蟹，蟹膏香浓鲜甜，蟹肉饱满弹牙。汤底浓厚，枝竹吸尽蟹之精华，散发层次丰富的鲜香，完美演绎闽潮海鲜的极致风味——重汤轻油，一汤十味，正是闽菜最迷人的地方。

很喜欢水瓜洛鱼鲜，传统水瓜烙清甜朴实，常洒上花生碎或沾鱼露食用，是潮州人夏日开胃的家常菜。在大宅，师傅巧妙地把传统水瓜烙升级，加入了鲜鱼元素，让这道原本清爽的蔬菜煎饼，变得更有层次与海鲜的鲜甜。

川椒虾酱鸡则带来另一种爽朗滋味。精选新鲜走地三黄鸡，以地道虾酱腌制入味，再用独特双重脆炸工艺，令虾酱的诱人香气与酥脆鸡皮完美交融。外皮金黄酥香，肉质嫩滑多汁，香口得很。

方鱼五花炒福菜是经典的家乡风味，以咸香鲜美的大地鱼肉丝配搭猪五花，脂香浓郁、层次丰润，再加入福建花菜以大火快炒，香气四溢、咸鲜扑鼻，呈现潮州家常菜肴的地道精髓。

而家乡花胶米线糊则是整场宴席最暖心的句号。传承福建家乡风味，以慢火细熬的浓郁汤底为基础，加入切条顶级花胶，胶质丰盈滑润，花胶煮至腍嫩入味，汤汁厚实鲜香，融合鸡汤的浓郁与海味的鲜甜。米线糊细腻柔滑，配以炸花生与蛋丝增添口感层次，温润可口、滋味绵长。

最后以两道温润甜品与汤糊作结，带来最舒服的收尾。芋泥冻鲜奶拼糕烧地瓜雪糕把闽南经典芋头甜品注入创意：严选香甜软糯的大甲芋头细煮成绵密芋蓉，融合鲜奶的醇香，细腻顺滑；另一边，糕烧地瓜雪糕取潮汕传统糕烧地瓜为灵感，地瓜软糯香甜配上香滑雪糕，冷热交融。

这场四月限定的「闽潮偶遇」联乘菜单，现于Mira eShop预订可享早鸟优惠，每位只需$880，已免加一服务费及茶芥，座位有限。喜欢闽潮风味、或想试新派中菜的朋友，值得尽速报名。详情可浏览：https://bit.ly/DaaiZaak_WhenMinMeetsChao_MiraeShop

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