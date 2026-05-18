拉筋拉伤臀中肌｜袁康就博士

平时要做适当运动，何谓适当？不同年龄、不同体质，都有不同的练习方法和操练强度。选对了练习方式和操练强度，还需注意练习前的热身和练习后的补充。

倘若肌肉活动未有足够的血供，肌肉会因缺血而出现病理性紧张，成为「患肌」。患肌已成，又必须拉伸时，该块肌肉附着骨头或关节的肌腱，将出现强大的应力。应力产生疼痛，应力愈大，疼痛愈大。

浮针的「扫散」和「再灌注」，主要对付绷紧肌肉。扫散是把肌肉纤维回复正常的有序排列，让患肌放松。再灌注是医患之间互相斗力，让血液灌注到位，从而使患肌加快放松。当患肌松开，应力消失，疼痛马上消失。所以浮针不止痛，只治痛，然比止痛更快。

拉筋应力过大

Chak年过60仍然保持健康的体魄，是多年来对适当运动的坚持。他每天都有拉筋和气功打坐；三天前却出现右侧腰臀㾓痛。

「我痛在右腰臀部。」

「怎弄伤的？」

「可能是拉筋拉伤。」

「还记得哪个动作拉伤吗？」

「没留意。反正做了很多不同的式子。」

「现在甚么动作痛？」

「行路痛，低马弓步后直腿痛……」

他示范低弓马，左脚在前曲膝，右脚在后直腿下压。

「再下压便痛。」

「明白。大腿后侧也痛吗？」

「不，只痛在腰臀位。」

他转腰、弯腰、侧屈，有些少痛；挺腰、提膝，都可以。我请他上床触诊。

他仰卧４字脚测试，基本没问题。我请他俯卧，触摸腰臀周围肌肉。他的髂腰肌、臀中肌、臀大肌，都有轻微绷紧。

没热身容易受伤

「你拉伤臀中肌，问题不大。你拉筋前没有热身？」

「没有，我以为拉筋运动不算强，本身也就是热身……」

「最好热身吧，有很多瑜伽招式难度高，容易拉伤。」

我用浮针把几处患肌放松，然后请他再做低马弓步后直腿。

「仍然有㾓痛，好了两成。」

「那你明天再来吧。」

翌日，他说：「好多了，有八九成。」

效不更方，我继续用浮针治疗。

第三天，他说：「昨天针后不痛了，我还去打羽毛球，都没事呢！」

（完）