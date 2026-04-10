迷思与真相：从黑眼圈神器谈眼周精准治疗｜麦凯婷医生

近日在社群平台 Threads上，一款号称能快速消除黑眼圈的平价药膏引发了广泛讨论，许多饱受眼周暗沉困扰的网友纷纷跟风尝试。然而，随著热潮降温，后续的反馈大多以失望收场。

我对此现象并不感到意外，大众往往寄望于「一瓶神药」能解决所有问题，却忽略了黑眼圈并非单一成因的皮肤状况，而是一种复杂的结构性表征。

针对社群盛传的药膏，我们必须理性看待其成分。市面上所谓的黑眼圈膏，大多含有维生素K、咖啡因或传明酸等成分，这些成分对于改善表层色素沉著或因熬夜引起的暂时性血管扩张确实有微量帮助。

改善黑眼圈不是靠「改色」

然而，对于主要的黑眼圈成因——「结构型」或「复合型」黑眼圈，单靠外用药膏的渗透深度，根本无法触及深层的筋膜流失或脂肪膨出。这正是为什么大部分人在试用后感到无效的主因，因为药膏的化学作用，往往改善不了生理结构带来的眼周暗沉。

20岁左右：血管型黑眼圈为主

医疗上的治疗必须依据年龄与成因进行精准拆解。以二十岁左右的年轻族群而言，黑眼圈大多与过敏性鼻炎导致的血液循环不佳（血管型）或是长期熬夜、过度使用电子产品有关。此时的皮肤弹性尚佳，治疗重点通常在于改善生活习惯与血管舒张，辅以温和的染料雷射或皮秒雷射处理色素即可。

40岁左右：泪沟型黑眼圈较多

然而，当迈入四十岁的中壮年期，眼周问题会变得复杂许多。此时皮肤胶原蛋白开始流失，眼窝开始凹陷，形成所谓的「泪沟型」黑眼圈。这类患者需要的不再是美白药膏，而是用透明质酸或胶原蛋白的精密填充，将凹陷垫平，减少光影照射下产生的阴影。

日常生活中，预防黑眼圈的产生应从「减法」做起。除了基本的规律作息与眼部防晒，减少揉眼睛的动作至关重要，因为反复摩擦会导致慢性发炎与色素沉淀。

此外，选用含有胜肽或 A 醇成分的眼霜作为长期保养，虽不能取代医学疗程，但能有效延缓胶原蛋白的流失。我们必须理解，眼周治疗是一场持久战，与其盲目追随社群热搜的平价偏方，不如寻求专业医生的评估，针对自己的生理结构制定对策，才能真正告别疲惫的神态。