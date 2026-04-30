气功｜内丹肘后飞金晶与脑髓液｜袁康就博士

内丹气功经过百日筑基炼得真炁之后，炼者继续「采药」，务使真炁量多；每次打坐要做「肘后飞金晶」，把真炁上传上丹田泥丸宫。

肘后飞金晶的做法是：吸气胀肚，胀肚尽后闭息提肛，前弯腰，挺腰、夹胛、昂头，待下关（命门L2）热……热则升身坐正松肚皮，仍然夹胛、仍然昂头、仍然闭息提肛，待中关（夹脊T5）热……热则松㬹，然后双手掩耳、舌抵上颚，仍然昂头、仍然闭息提肛，待上关（天柱C3）热……热则点头、咽津，吸气再做。

真炁沿脊柱分三段（三关）逐级往上推进。下关羊车搬运，因羊走山路最棒；中关鹿车搬运，以其跑得快；上关牛车搬运，以其够力撞入髗内，此即「三关一撞，直入泥丸」，真炁满布大脑。由于真炁多能生真液，舌抵上颚能催化更多津液生成，此液异于一般口水。可参考视频 RTHK：《修行‧内丹气功》, 2014.

(https://www.youtube.com/watch?v=8MwLPiASptg) 15:00-18:00.

强化脑髓液功能

由脊柱向上冲的真炁，除刺激感觉神经诱发热感之外，更同步强化脑髓液的上行，这为身体带来莫大的裨益。

脑髓液游走于大脑与脊柱之间。由两侧脑室，经第三脑室、第四脑室，流注整个大脑周围及下行脊柱至骶2，再上行入大脑。脑髓液每天以150ml游走五六次，每天更新500ml。它重要功能之一是带走脑中毒素与废物，归属于「胶淋巴系统（Glymphatic System）」，有「洗脑」作用，例如清洗阿兹海默症（Alzheimer's Disease）的残留斑点。

闭息提肛骶椎前摆

当骶椎向前摆时，脑髓液会向上冲；骶椎向后摆则脑髓液下流，这动作可为脑髓液流动增强28%。当我们做肘后飞金晶，大力闭息提肛时，骶椎会向前摆，脑髓液便向上冲，再加上三关造就真炁迫放效果，脑髓液涌入上丹田，亦即第三脑室，除了清洗，还激活第三脑室的脑下垂体（Pituitary Gland）和松果体 （Pineal Gland）。前者统领内分泌。后者分泌退黑激素，是内丹高阶「大药」的主要成份；更重要的是，它与神秘经验结缘而有「第三只眼」的功能，是内丹阳神修炼的修炼对象。（完）