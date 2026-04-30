Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

气功｜内丹肘后飞金晶与脑髓液｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介绍内丹气功修炼及神奇兼速效的浮针医学
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

内丹气功经过百日筑基炼得真炁之后，炼者继续「采药」，务使真炁量多；每次打坐要做「肘后飞金晶」，把真炁上传上丹田泥丸宫。

肘后飞金晶的做法是：吸气胀肚，胀肚尽后闭息提肛，前弯腰，挺腰、夹胛、昂头，待下关（命门L2）热……热则升身坐正松肚皮，仍然夹胛、仍然昂头、仍然闭息提肛，待中关（夹脊T5）热……热则松㬹，然后双手掩耳、舌抵上颚，仍然昂头、仍然闭息提肛，待上关（天柱C3）热……热则点头、咽津，吸气再做。

真炁沿脊柱分三段（三关）逐级往上推进。下关羊车搬运，因羊走山路最棒；中关鹿车搬运，以其跑得快；上关牛车搬运，以其够力撞入髗内，此即「三关一撞，直入泥丸」，真炁满布大脑。由于真炁多能生真液，舌抵上颚能催化更多津液生成，此液异于一般口水。可参考视频 RTHK：《修行‧内丹气功》, 2014.

(https://www.youtube.com/watch?v=8MwLPiASptg) 15:00-18:00.

强化脑髓液功能

由脊柱向上冲的真炁，除刺激感觉神经诱发热感之外，更同步强化脑髓液的上行，这为身体带来莫大的裨益。

脑髓液游走于大脑与脊柱之间。由两侧脑室，经第三脑室、第四脑室，流注整个大脑周围及下行脊柱至骶2，再上行入大脑。脑髓液每天以150ml游走五六次，每天更新500ml。它重要功能之一是带走脑中毒素与废物，归属于「胶淋巴系统（Glymphatic System）」，有「洗脑」作用，例如清洗阿兹海默症（Alzheimer's Disease）的残留斑点。

闭息提肛骶椎前摆

当骶椎向前摆时，脑髓液会向上冲；骶椎向后摆则脑髓液下流，这动作可为脑髓液流动增强28%。当我们做肘后飞金晶，大力闭息提肛时，骶椎会向前摆，脑髓液便向上冲，再加上三关造就真炁迫放效果，脑髓液涌入上丹田，亦即第三脑室，除了清洗，还激活第三脑室的脑下垂体（Pituitary Gland）和松果体 （Pineal Gland）。前者统领内分泌。后者分泌退黑激素，是内丹高阶「大药」的主要成份；更重要的是，它与神秘经验结缘而有「第三只眼」的功能，是内丹阳神修炼的修炼对象。（完）

最Hit
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
17小時前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
20小時前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
18小時前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
21小時前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
20小時前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
16小時前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
16小時前
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
影视圈
12小時前
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
影视圈
15小時前
星岛申诉王｜开箧忘记密码 网上教奇招自救 记者实测「无码解锁」行李箱神技
02:40
星岛申诉王｜开箧忘记密码网上5种方法自救 记者实测「无码解锁」行李箱
申诉热话
2小時前
更多文章
浮针速治湿重腰痛｜袁康就博士
浮针速治湿重腰痛｜袁康就博士
2026-04-14 08:00 HKT
袁康就博士