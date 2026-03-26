香港迎来「亚洲50最佳餐厅」颁奖典礼荣誉时刻！大班楼荣登亚洲之巅！

香港终于迎来亚洲餐饮界最盛大的时刻——2026年度Asia’s 50 Best Restaurants颁奖典礼首次在香港举行。这场被誉为亚洲「美食奥斯卡」的活动，不仅让全城沸腾，更见证了香港粤菜的辉煌回归。

3月25日晚，香港经典粤菜代表The Chairman「大班楼」在主场光荣登顶，夺得由S.Pellegrino & Acqua Panna赞助的2026亚洲最佳餐厅桂冠。这间以复兴几近失传的华南珍稀食材和传统粤菜技法闻名的食府，从去年第2位跃升至榜首，继2021年后再次成为亚洲最耀眼的餐厅。看见Danny Yip与他的团队上台一刻，感动！

本届榜单亮点速览：

城市分布：

共涵盖17个亚洲城市，其中卡绍利、槟城和乌布三地首度有餐厅跻身前50名，展现亚洲餐饮版图持续扩张。

海拔6000呎的餐厅Naar首度上榜

新血与回归：

8间新上榜餐厅 + 4间重新入围，显示亚洲美食生态充满活力与惊喜。

城市表现：

曼谷以9间餐厅领先全亚洲

东京紧随其后，共有7间上榜

香港、首尔、新加坡各有6间餐厅入选，实力均衡

出演《黑白大厨2》与《拜托了冰箱》而圈粉无数的温柔贵公子型实力派主厨孙钟元

香港作为主办城市，今年表现格外亮眼。除了「大班楼」夺冠，Wing「永」（No.2）凭主厨郑永麒（Vicky Cheng）将法式精髓融入中国八大菜系的创新手法勇夺亚军。其他入选香港餐

厅还包括：

以食材为核心的 Neighborhood（No.24）

拿坡里风格的 Estro（No.32）

位于四季酒店的优雅法式餐厅 Caprice（No.35）

充满拉丁美洲热情的 Mono（No.46）

第一位是大班楼，第二位为永（图）。头两位餐厅不单些都是香港餐厅，还同样是粤菜，更位于同一座大厦，香港人多有口福！

此外，致力推动亚洲餐饮业再生农业的Zero Foodprint Asia执行董事陈碧琪（Peggy Chan），荣获Champions of Change Award「变革奖」，为香港餐饮界增添一份可持续发展的温暖力量。

其他重要奖项得主：

Highest New Entry Award（最佳新上榜餐厅）：杭州 Ru Yuan「如院」（No.10），为传统杭帮菜注入新活力。

Highest Climber Award（最佳进步奖）：北京 Lamdre「兰斋」（No.17），从第50位大幅跃升33位，专注时令植物料理。

Asia’s Best Female Chef（亚洲最佳女厨师）：首尔 Onjium 主厨 Cho Eun-hee。

Asia's Best Pastry Chef（亚洲最佳糕点师）：雅加达 August 的 Ardika Dwitama。

Inedit Damm Chefs' Choice Award（厨师之选奖）：曼谷主厨 Thitid ‘Ton’ Tassanakajohn（Nusara及Le Du）。

Asia’s Best Sommelier（亚洲最佳侍酒师）：新加坡 Odette 的刘家旻（Lesley Liu）。

Sustainable Restaurant Award（可持续餐厅奖）：曼谷 Baan Tepa（No.53）。

SevenRooms Icon Award（标志人物奖）：餐饮企业家张勇（Xin Rong Ji「新荣记」创办人）。

各大城市代表性亮点：

曼谷：除了上届冠军Gaggan（No.3）继续以创新印度料理闪耀，Nusara（No.5）、Sorn（No.12）、Sühring（No.18）等餐厅各展风采，展现泰国美食的多元创意。

Nusara

东京：7间上榜，包括Sézanne（No.16）、Sazenka「茶禅华」（No.21）等，融合传统与西式元素的日式料理依然强势。大阪La Cime更荣获日本最佳餐厅。

上海与中国内地：Meet the Bund「遇外滩」（No.6）再度成为中国内地最佳餐厅，Ling Long「凌珑」（No.9）等亦表现出色。

新加坡：Odette（No.19）蝉联新加坡最佳餐厅，其侍酒师同时获最佳侍酒师殊荣。

首尔：Mingles（No.4）继续担任韩国最佳餐厅，Onjium的主厨更为女性厨师争光。

其他亮点：孟买Masque（No.15）第四度成为印度最佳餐厅；澳门Chef Tam's Seasons「谭卉」（No.7）粤菜表现出色；槟城Au Jardin（No.39）、乌布Locavore NXT（No.44）、卡绍利Naar（No.30）等新面孔，为榜单增添新鲜感。

完整1-50名榜单

另外，在3月25日颁奖典礼倒数之际，大会已率先公布今年的第 51–100 名延伸榜单。





榜单的精彩亮点包括：

本年度第51-100名榜单涵盖27个城市，较去年多出4个。10个城市为2026年度新加入，当中4个城市首次亮相榜单，包括：釜山、成都、金泽及西川

共有12间餐厅初次入选第51-100名榜单，反映出亚洲餐饮界的持续演变与深度

首尔以7间上榜餐厅领先所有城市，包括新入选的San（No.54）；釜山则凭借Fiotto（No.99）首度亮相榜单

曼谷有5间餐厅入选，新加坡和香港各有4间餐厅占榜，三地均有餐厅重新上榜

东京有3间餐厅跻身延伸榜单，包括新入选的Sushi Shunji（No.63）。金泽迎来两间新上榜餐厅──Kataori「片折」（No.82）及Respiración（No.92）

西川Dewaya「出羽屋」（No.93）首度入榜，突显了日本多个城市的卓越美食多样性

北京Chef 1996「1996川菜·主厨餐厅」位列No.52，成为排名最高的新入选餐厅。成都凭借Co-「蔻」（No.69）首次登榜

吉隆坡Dewakan（No.62）为本年度第51-100名榜单上升幅最大的餐厅，较上年度跃升22位

这份由超过350位美食作家、食评家、主厨及业界专家组成的评审团投票产生的榜单，不仅表彰顶尖厨艺，更反映亚洲餐饮从传统根源走向创新未来的丰富脉络。

第 51–100 名榜单