治疗旅游行山脚趾痛｜袁康就博士

肌肉劳损可直接诱发痛症。日常生活打理家务，不经意就肌肉劳损了。最常见是持续抹窗导致网球肘；跪地收拾杂物两小时，站起来腰骨几乎不能挺直。

出外旅行给我们肌肉劳损的机会也很多，譬如参加旅行团去张家界、黄山、万里长城等，虽然有缆车可以使用，对于出门就有交通工具的香港人来说，上山落山要走颇多的山路，可能吃不消。年纪大的朋友，容易诱发膝痛、腰痛或者足底筋膜炎。

行山导致筋膜劳损

陈先生旅游张家界之后，患上脚趾痛。

「我右脚第二脚趾底部很痛！三个月前张家界旅行之后，脚趾就肿痛，应该是行山路太多。最初几天脚趾还肿起来，我自己捽跌打酒、踩网球……」

我带上手套按压他的脚趾。可见脚底第二趾第二关节有些微肿胀。

「是这里痛吗？」

「哎呀，就是这里。」

「你的痛位似乎起了『枕』（厚茧）。」

「是的，我踩网球，碌来碌去。」

「谁教你这样做的？」

「没有呀，看youtube视频学回来的。」

发炎不能摩擦

「那就出问题了，小事变大！」

「什么意思？」

「你脚趾红肿痛，是发炎的征兆，当你发炎机制出现，在患处大力摩擦，很容易导致筋膜变粗变大，变成『枕』。这个『枕』很难消退的。我还可以用浮针把你的脚趾痛消除，但那个『枕』……唯有让它慢慢消退吧。你的脚趾不再痛的话，治疗就可以停止。」

我在他的右小腿寻找「患肌」，果然发现他的腓骨长肌、内侧的屈趾长肌都明显绷紧。临床上，内外侧同时出现患肌非常罕见，很明显，他是行山劳损导致的。

我用浮针逐一把患肌松开，然后再按压他的脚趾。

「如果刚才你痛十分，现在痛几分呢？」

「痛减了，八分吧。」

「嗯，明天再来吧。记紧不要再踩网球，也不要捽药酒，让患处休息呀！」

陈先生依吩咐停止摩擦患处，连续几天治疗，第四天他已经好多了，「枕」变薄了，压痛亦不太明显，总共六次治疗达到满意效果。

我给他解释：「那块『枕』虽然不痛，还需要时间修复变软。」（完）