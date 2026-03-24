如何在储蓄保险与投连险中作出适合选择？

在众多人寿保险产品中，投资相连寿险（投连险）和储蓄保险是两种较常见的选择，不过在投资方式、风险程度、保障内容等不同方面都有差异，究竟哪一种更适合自己？

储蓄保险：人寿保障与储蓄兼备

储蓄保险一般以长期储蓄为目标，透过提供保证现金价值及非保证红利，让客户享有资产增值。即使市场波动，除了有保证回报部分会兑现承诺，保险公司更会专业有效的采用缓和调整机制 (Smoothing mechanism) 致力履行购买时建议书上的预期回报，让红利回报不致于完全跟随实际投资回报升跌而造成太大波动。

储蓄保险的资金由保险公司统一管理与投资，投保人无须参与投资决策，因此特别适合追求稳定理财、长期财务规划的人士。不过，储蓄保险的累积期通常较长，资金灵活性较低，不适合有短期套现需要或需要灵活资金流的人士。

投连险：投资自主灵活与投资风险共存

与储蓄保险对比，投连险是一种具有投资成分的人寿保险产品，投保人可按个人风险偏好自由选择基金组合，并随时按市场情况作出调整。现时市场上的投连险一般有过百只基金以供选择，涵盖不同行业、国家以及新兴市场等不同板块，各有不同的风险程度及回报潜力，让投保人自由选择心仪基金。这种自主的灵活性使投连险更适合具备一定投资经验、愿意承担市场风险、并希望主动参与资产配置的客户。与储蓄保险不同，投连险的保单价值在短期内较容易提取，亦可随时调整投资组合。然而，投连险的回报并不保证，是完全取决于所选投资基金的市场表现。收费方面，投连险收费清晰透明，例如平台费用、保险费用以及提早赎回费等。至于储蓄保险，客户只需直接看退保价值一栏就可以，因为此栏已反映扣除保单相关费用后的价值。

有关投连险保费支付方式上，投保人可以按产品所提供选择一笔过支付或定期形式支付。一笔过支付虽然可以一次性完成供款，但入场时机对未来回报的影响较大。假如当时价格处于高位，将来遇到下行风险也相对高。反之，如果投保人以定期形式支付，他们可享平均成本法的优势，将基金以平均价买入从而降低风险。因此，个人认为以定期保费投保投连险对风险比较保守人士会较理想。

总括而言，投连险与储蓄保险各有特点。投连险回报与市场挂钩，没有保证价值，风险较高，但胜在具备较强的灵活性，适合愿意承担较高风险、希望主动参与资产配置的客户。而储蓄保险的资金由保险公司统一管理与投资，提供保证回报成份，而且采纳缓和调整机制可减低红利升跌波幅，适合追求长期财务规划且稳健理财的人士。选择保险工具作理财规划时，大家应综合考虑自身的风险承受能力、理财目标、流动性需求、个人投资知识和经验等因素。无论选择哪种保险产品，都建议在做出决定前咨询专业保险顾问的意见，以确保选择最适合自己的产品，实现人生不同阶段的财务规划目标。