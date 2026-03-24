越南会安│周末短逃度假胜地！浪漫海景客秀+私人海滩+世界级高尔夫+20+餐厅酒吧+娱乐无穷

近年，越南已悄然成为香港人最热门的短途旅游胜地之一，尤其在节日或周末long weekend期间。从香港出发，直飞岘港只需大约1小时40分至2小时，落地后再加上一小时左右的车程来到会安南岸高尔夫度假村（Hoiana Resort & Golf），就能瞬间切换到「度假模式」。这一带有绵长的沙滩、UNESCO世界遗产会安古城，前往五行山、美山古迹和巴拿山也十分方便。而我来过会安多次，这次决定留在集度假村、高尔夫、赌场、顶级餐饮于一身的Hoiana Resort & Golf，好好享受「一站式逃离都市」的天堂。

部分图片提供：Hoiana Resort & Golf

Hoiana Resort & Golf为住客提供接驳巴士，从度假村到会安古城只是20分钟车程，方便探索当地历史文化。

到达度假村一刻，心情完全放松起来，这个周末就交给这片悠闲了！Hoiana Resort & Golf坐落于越南中部的海岸线上，沿著约4公里的原始私人海岸线展开，将自然美景、奢华住宿与多元娱乐完美融合。「这区域原本与会安原本同属于广南省（Quảng Nam Province）」笑容亲切的员工讲解这土地的故事，令人感受到度假村的温度，于度假中长知昔，是我最爱的旅游方式。

获奖无数度假村 入住浪漫海景客房

Hoiana Resort & Golf近年屡获国际殊荣肯定，被公认为全球顶级旅游目的地：它在2024年荣获World Travel Awards「World's Leading Fully Integrated Resort」（世界领先综合度假村），并在2025年蝉联「Asia's Leading Fully Integrated Resort」（亚洲领先综合度假村）。区内汇聚四家世界一流酒店，包括New World Hoiana Beach Resort、Hoiana Hotel & Suites、New World Hoiana Hotel和Hoiana Residences，提供超过1200间客房与套房。而我这次入住的便是New World Hoiana Beach Resort，踏入房门，白纱窗帘缓缓打开，映入露台外的蓝天碧海。城市？早抛诸脑后了!

New World Hoiana Beach Resort海景客房

New World Hoiana Beach Resort拥有约330间宽敞的客房与套房，每一间都融入越南传统工艺元素，如木质细节与手工织品，与现代简约设计，营造出宁静却充满活力的氛围。空间采光一流、浴室设有淋浴间和浴缸、睡床巨型而舒适、落地玻璃窗前设有小梳化和圆桌，露台也宽敞得很。推开门窗，海浪声与海风即刻入室。坐在露台看风景，可以把时间也忘掉，直至日落！

来度小蜜月或庆祝特别日子，推介入住Hoiana Hotel & Suites，浪漫满分！

海滩与泳池动静皆备

静极思动，也有大量活动选择。踏出室外，便有多个设计犹如融入天然丛林的泳池，令人想起《单身即地狱》的场景。除了沙滩旁的巨型泳池，还可以付费享用位于Hoiana Hotel & Suites的高空无边际泳池。若想投入海洋，度假村的沙滩提供沙滩躺椅、沙滩越野车、水上单车、独木舟、沙滩篮球和沙滩排球场等。另外，度假村内设有Pickleball体育场，每日4点更有免费教学，大受住客欢迎。我当然即时报名，首次体验pickleball，好玩，下定决心回港继续学。

犹如置身天然丛林湖泊的泳池

位于高空16楼的无边际泳池

动态活动丰富到三日都玩唔完，静态活动还有哈达瑜伽、流瑜伽、伸展课程和水中健身课程等。

度假村内有Play Kids Club，当中有儿童厨艺班、陶瓷班、民族织布班、波波池、室外竞技场和嬉水池等，足够放电！

Entertainment Hub的童心重燃+水疗中心温柔拥抱

还有一个地方十分吸引，就是两层高的Entertainment Hub，简直重拾青春和童心，当中有跑车机、枪战机、篮球机、拳击机、VR体验等等，数十港元便有一大袋代币，可以玩到消耗卡路里，减低邪恶感后继续大吃大喝。场内还有卡啦OK房、虚拟高尔夫球场、迷你高尔夫、保龄球赛道和体育酒吧等等，即使下雨也可以玩足大半日。玩到筋疲力尽，便可以到Downtime Renew做个Spa，或者免费叹桑拿、蒸气室和按摩池。

即使留在室内，也充够消耗卡路里，给自己继续大吃大喝的籍口。

玩到累了，便到Downtime Renew叹个桑拿或跳入按摩池。

赌场新会员送USD 20额外信用

另外，即使不是赌徒，也值得造访Hoiana Casino。赌场24小时营运，感受那份灯光璀璨的夜晚能量，或在游戏区边缘的Một Hai Bar 小酌一杯优质烈酒与精致鸡尾酒。现场偶有现场表演或歌手驻唱。最诱人的，新注册即可获赠 USD 20额外信用或USD 50配对券，让首次体验更无压力。

国际级高尔夫球场的挑战与美景

不少人来Hoiana Resort & Golf更是冲著度假村的18洞高尔夫球场而来，这座由传奇设计师 Robert Trent Jones Jr.（简称 RTJ Jr.）亲自操刀的 18 洞锦标赛级球场，于 2019 年开幕，是 RTJ Jr. 在越南的首个作品，曾入选 Golf World 全球 Top 100，2020 年获 World Golf Awards「World’s Best New Golf Course」与「Best New Course in Asia Pacific」，被誉为「越南第一座真正林克斯风格（links-style）冠军球场」。高尔夫球场设计为纯正林克斯风格，紧贴东海，大量使用天然沙丘、原生草丛、大型开放式沙坑，以及低影响环境设计。当中最著名是第16洞和第17洞，挥杆的同时可以欣赏壮丽海景与占婆岛（Cham Islands）轮廓，风从海面吹来变化多端，让挥杆更需智慧而非蛮力。

20+餐厅酒吧 舌尖与视觉的多重享受

住在Hoiana Resort & Golf完全不愁吃，度假村内有超过20间餐厅，涵盖越南传统、国际精致、韩式烧烤、日式铁板烧等多元风格，从早餐自助到深夜鸡尾酒，几乎满足所有口味与场合。当中最让人印象深刻的是Quang Nam House，以昔日省份名称命名，Travel+Leisure Asia形容为「design-forward space」。两层高的酒吧像是设计师大宅，每个空间每件家具也富有个性品味，处处IG-able。落地玻璃窗采光十足，日与夜散发不同格调与氛围。下午，可以坐在窗边喝一杯蛋咖啡或椰子咖啡，享受阳光；晚上，可以在酒吧细听黑胶音乐，伴一杯带有越南元素的鸡尾酒。步入Quang Nam House，时钟恍惚停顿，希望这刻的悠闲就此凝住！

另一间令人大爱的餐厅便是坐落于Hoiana Hotel & Suites 16楼的The Edge，这间餐厅酒吧就位于高空无边际泳池旁，拥有全度假区最震撼的全景海景，可同时眺望东海与占婆岛（Cham Islands）轮廓。悠闲写意的气氛由室外延伸至室内，弧形沙发、吊椅，让人感觉像漂浮在天空。午餐与晚餐供应新鲜本地食材料理，菜式走simply elegant路线，风味丰富。

早餐在Blend Restaurant享用，每天早晨的活力起点，提供亚洲街头市场风格的自助早餐，多个开放厨房现做越南、中国与东南亚菜肴。不要错过即制点心，还有冰滴越式咖啡。而位于NOX Beach Club的Cham Table散发满满的热带度假风情，餐厅专攻地道越南菜，沙律、面食、法包、陶锅海鲜，全部令人满足！

Blend Restaurant（上）、Cham Table（下）

另外，也可以散步或乘坐接驳车到New World Hoiana Hotel的Charred休闲烧烤餐厅，于池畔来一个有视觉和舌尖满足的炭火烤多汁牛排与本地海鲜。而越南是韩国人最爱的度假目的地之一，度假村内的正宗韩式烧肉餐厅Sobok Sobok装潢为温馨舒适的工业风空间，主打传统腌制烤肉，水准极高！减肥的事，回香港再说吧！

Charred（上）、Sobok Sobok（下）

INFOHoiana Resort & Golf

房价：New World Hoiana Hotel每晚每房约港元650起，New World Hoiana Beach Resort每晚每房约港元1,186起。

地址：Tây Sơn Tây Hamlet, Duy Hải Commune, Duy Xuyên District, Quảng Nam Province, Vietnam

电话：+84(0)235858 8888

交通：距岘港国际机场（Da Nang International Airport, DAD）约45—60分钟车程，距离会安古城仅15-20分钟。度假村提供免费穿梭巴士来回岘港国际机场、岘港市中心和会安古城，交通非常方便。

网址：www.hoiana.com