念珠菌反复不愈 全因湿作怪｜倪咏梅中医师

女性私密处生理构造复杂，容易堆积细菌，引发各式炎症。念珠菌感染就是常见的女性私密问题之一。

「医师，我成日发作。上个星期又睇过西医塞药，今年已经塞第3次啦！真系好烦！」

「我啲内裤已经用滴露浸过，又手洗，我都唔明点解成日都痕！」

「我塞完药之后唔痕啦！不过宜家日日都好多白带，成日以为濑尿，去厕所睇原来系白带。」

「我连男朋友都冇，点解会有咁多念珠菌！唔通系上次去个公厕太污糟﹖」

以上通通是白带过多、或是念珠菌过多的女生常见问题。除了痛经外，白带也是女性最常求诊中医的项目。因为西医治疗一般都是塞药或口服药，但很易反复发作。从中中医的角度来说，成因是治疗始终没有触及到病根———湿。

念珠菌是原本存在于女性阴道的细菌，过度增生所致。

正常的情况下，女性的阴道存有少量念珠菌，不会带来不适。但当念珠菌的数量增多，妇念珠菌的数量便会增生，从而引发念珠菌阴道炎。导致下阴分泌大量白色如乳酪或豆腐渣样的分泌，时有甚至是黄色。并引发下体痒痒、阴道周围发红、阴道口附近皮肤起红疹、性交和排尿时有灼热或疼痛感（类似泌尿道感染症状）等不适。

为什么念珠菌会在女性私密部位肆无忌惮地疯长，原因就在于身体太湿，就像一个细菌培养皿般，为它提供了绝佳的繁殖空间，毫无节制地大长特长。

湿是什么呢﹖湿就是身体上没有利用到又排不走的水份。这些「废水」会停积在身体各处，如果在下阴就会形成白带。

而湿从哪里来的呢﹖香港的环境固然是成因之一，另一成因是不良的饮食习惯。当我拿出湿重病人的戒口纸出来时，病人往往会连连哀叹：「吓！这个我成日食！呢个我钟意食！」。正因为每日吃的大部份都是生湿的食物，念珠菌才会长了又长，白带永远不停。

以下是易生湿的食物：

1. 冰冻饮品食品，如冻柠茶、冻汽水等

2. 奶类食物。如芝士、忌廉、乳酪、奶盖、珍珠奶茶

3. 含脂肪的肉类。如肥牛、烧肉、三文鱼、鸡扒、猪扒等

4. 生冷食物。鱼生、寿司、饭团、雪糕

5. 甜食。糖果、朱古力、含糖饮品

有些人的念珠菌感染是白带偏黄、或是奇痒无比。多数不是是湿，而且是「湿热」。成因和爱吃辛辣煎炸、压力大、熬夜有关，湿热刺激下，炎症会增加，痕痒及疼痛也会较厉害。

念珠菌感染属于中医「带下病」的范畴，中医治理的方药很多，例如完带汤、易黄汤等功效显著。病人乖乖服药，配合戒口，一般一个月可以收效。