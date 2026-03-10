Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

定期寿险与终身寿险点拣好？

杨娟博士(Christine)
8小時前
生活 专栏
內容

不同人生阶段对保险有不同需求，单说人寿保险，可主要分为定期寿险（Term Life）与终身寿险（Whole Life）两大类，究竟这两种保单有何分别？该如何搭配运用才能在不同人生阶段获得最好的保障？

定期寿险 vs 终身寿险

定期寿险只提供纯人寿保障，受保人可按需要每年或按固定年期 (如5、10、20年) 续保，且没有现金价值或储蓄成分，因此保费相对较低，较适合预算有限、但于某年期内需要大额保障的人士，例如刚成家立业、子女年幼的年轻人。但定期保险的保费会随著年龄增长而递增，对于将近退休人士而言，保费负担可能较重，而且保障期通常有年龄限制。

相较之下，终身寿险是一种兼具保障和回报的人寿保险产品，因为有储蓄成份的保费相对较高，保障期通常至受保人身故才结束。终身寿险具有现金价值，可作为一种理财工具，在供款期满后，投保人无须再缴交保费，保单可继续累积「现金价值」作退休之用。对于追求长期保障的人来说，终身寿险不失为一个好选择。

灵活规划保险配置

定期寿险与终身寿险并非二选一，而是可以灵活搭配，在人生不同阶段都获得最适切的保障。

举例来说，年轻家庭可先投保定期寿险，用较低的保费换取较高的保额，待子女独立、经济压力减轻后，再将定期寿险转换为终身寿险，转换时更毋须重新核保。虽然先前的定期寿险保费已成为既定支出，转换终身寿险后，须按新的投保年龄与保额另行缴付保费，但可享有更全面的保障。

另一个更灵活的做法是：年轻时可将预算的三分之二用于购买定期寿险，为家人提供足够保障，剩余的三分之一则投保终身寿险。待子女长大成人后，再将定期寿险全数转为终身寿险。如此一来，可在风险保障与财务规划之间取得平衡，让保单随人生阶段变化而调整，发挥最大效益。

总括而言，定期寿险适合于某年期内需要较大保障额、但预算有限的人士，如年轻夫妇、新手父母等；而终身寿险则更适合作长远财务规划、希望兼具保障与资产增值的人士。若能根据人生不同阶段弹性安排，将两者优势互补，不但能保障家庭，也能为未来的退休生活打下稳健基础。

最后，大家在选择保险时，应综合考量个人和家庭的实际需求、财务状况、人生规划等因素，必要时咨询保险专业人士的意见。透过灵活运用人寿保单，确保在人生各个阶段都获得周全的保障，让生活更加安心。

