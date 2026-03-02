中环泰菜隐世惊喜： 一秒进入曼谷唐人街夜市风味 镬气正宗满分

近年好像真的少了前往泰国旅行，在香港的饮食界，泰菜也好似被韩风抢去风头。最近，与友人去了中环的耀华力（Yaowarat），泰国街头开心又滋味回忆瞬间涌上心头——热闹的夜市、炭火烟熏、简单快乐，是时候回味了！

在中环荷李活道108号CentreStage地下C舖的耀华力，店名直接取自曼谷最热闹的唐人街Yaowarat，推门进去，怀旧泰国广告海报、不锈钢枱椅、排档风格的装修，一秒让人觉得置身曼谷夜市。氛围轻松活力，座位虽只约30个，但光猛舒适，店员笑容灿烂，会主动推介菜式，服务亲切。

厨房由泰国大厨主理，部分香料和食材隔日空运，地道调味料不马虎；海鲜蔬菜每日附近街市补充，支持本地渔农，这份坚持在中环贵租区特别难得。耀华力的餐牌十分丰富，就像走到充满美食的泰国夜市一样，款款吸引，让人选择困难。记得约多些朋友一起大吃以下推介：

当中最受欢迎有炸物：合艾炸鸡（半只黄鸡）以姜黄及秘制香料腌制，嫩滑juicy，外脆内juicy，炸洋葱点缀，可手撕配黏糯糯米饭，尽显南泰风味；脆炸红罗非鱼切粒炸，口感有趣不油腻；炸虾饼灵感来自粤式酿蟹钳，虾胶包裹原只爽弹鲜虾，金黄香脆，层次丰富。

脆炸红罗非鱼切粒炸$198

串烧/烤物：高级牛肉串烧（USDA Prime级）外焦内嫩、烟熏炭香浓郁，配辣罗望子酱酸辣开胃；猪肉串烧用猪肩肉，外焦内嫩带甜味和炭香，配竹桶糯米饭特别地道，糯米软糯香口，上菜时香气还keep住。

烤鸡肉串$68

沙律/前菜：青木瓜沙律酸辣突出、足料（原只虾、鱼露青柠汁明显）；柚子沙律柚子饱满juicy、甜度高，大件虎虾轻炸不淡，调味酸甜带椰香；泰式香草炒牛肉或烤牛肉沙律用USDA牛肩肉/肋条，滑嫩焦香，罗勒香茅辣椒猛火快炒，香浓草本清香，配白饭一流。

烤牛肉沙律$148

咸蛋青木瓜沙律$128

主菜：Pad Thai（泰式炒河粉）镬气十足、河粉Q弹不腍、花生香浓、虾爽口、配豆腐干芽菜，酸甜惹味（但有食客提到偏甜，可注明调整）；泰式通心菜猛火快炒，嫩叶柔软、菜茎爽脆、蒜香突出；冬荫功汤或面酸辣够味、虾弹牙、菇类足料、柠檬叶香（辣度偏劲，可调）；泰北咖喱鸡金面（Khao Soi Gai）浓郁椰香咖哩、双重面条（蛋面+脆炸面）、嫩滑鸡腿肉，层次升级，暖胃暖心。

青咖哩牛腩$138

猪肉炒饭$148

软壳蟹咖哩$158

河虾冬阴功汤$108

泰式椰汁青口$158

饮品/甜品：Thai Tea香浓不腻、炼奶甜滑；创意鸡尾酒如Thai Collins或Kaffir Me清爽酸甜、带kaffir叶香；椰汁马蹄雪芭或椰子雪糕清新解辣、马蹄爽脆裹红粉团、椰奶足料；芒果糯米饭甜而不腻，经典收尾。

椰子雪糕包$88

午市套餐由$88-$98起（限定泰式猪肉冬阴功、黄咖哩牛腩等，加配例汤、前菜、饮品、甜点），晚餐人均$200-300，在中环区绝对称得上高CP值。耀华力真材实料、正宗泰味、价格亲民，是回味夜市氛围满分的好去处。想重温泰国街头那份热闹与满足，又不想排长龙或俾贵租，这里值得特登上半山扶手电梯一试。食完多数会想再返，呢样先系好餐厅的真谛。

Yaowarat 耀华力

地址：中环荷李活道108号CentreStage地下C舖

营业时间：12nn–12mn

电话：7010 9445