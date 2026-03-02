Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中环泰菜隐世惊喜： 一秒进入曼谷唐人街夜市风味 镬气正宗满分

YanOnTheRoad
YanOnTheRoad
放弃减腩，不愿停步！
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

近年好像真的少了前往泰国旅行，在香港的饮食界，泰菜也好似被韩风抢去风头。最近，与友人去了中环的耀华力（Yaowarat），泰国街头开心又滋味回忆瞬间涌上心头——热闹的夜市、炭火烟熏、简单快乐，是时候回味了！

在中环荷李活道108号CentreStage地下C舖的耀华力，店名直接取自曼谷最热闹的唐人街Yaowarat，推门进去，怀旧泰国广告海报、不锈钢枱椅、排档风格的装修，一秒让人觉得置身曼谷夜市。氛围轻松活力，座位虽只约30个，但光猛舒适，店员笑容灿烂，会主动推介菜式，服务亲切。

厨房由泰国大厨主理，部分香料和食材隔日空运，地道调味料不马虎；海鲜蔬菜每日附近街市补充，支持本地渔农，这份坚持在中环贵租区特别难得。耀华力的餐牌十分丰富，就像走到充满美食的泰国夜市一样，款款吸引，让人选择困难。记得约多些朋友一起大吃以下推介：

当中最受欢迎有炸物：合艾炸鸡（半只黄鸡）以姜黄及秘制香料腌制，嫩滑juicy，外脆内juicy，炸洋葱点缀，可手撕配黏糯糯米饭，尽显南泰风味；脆炸红罗非鱼切粒炸，口感有趣不油腻；炸虾饼灵感来自粤式酿蟹钳，虾胶包裹原只爽弹鲜虾，金黄香脆，层次丰富。

脆炸红罗非鱼切粒炸$198

 

串烧/烤物：高级牛肉串烧（USDA Prime级）外焦内嫩、烟熏炭香浓郁，配辣罗望子酱酸辣开胃；猪肉串烧用猪肩肉，外焦内嫩带甜味和炭香，配竹桶糯米饭特别地道，糯米软糯香口，上菜时香气还keep住。

烤鸡肉串$68

 

沙律/前菜：青木瓜沙律酸辣突出、足料（原只虾、鱼露青柠汁明显）；柚子沙律柚子饱满juicy、甜度高，大件虎虾轻炸不淡，调味酸甜带椰香；泰式香草炒牛肉或烤牛肉沙律用USDA牛肩肉/肋条，滑嫩焦香，罗勒香茅辣椒猛火快炒，香浓草本清香，配白饭一流。

烤牛肉沙律$148

咸蛋青木瓜沙律$128

主菜：Pad Thai（泰式炒河粉）镬气十足、河粉Q弹不腍、花生香浓、虾爽口、配豆腐干芽菜，酸甜惹味（但有食客提到偏甜，可注明调整）；泰式通心菜猛火快炒，嫩叶柔软、菜茎爽脆、蒜香突出；冬荫功汤或面酸辣够味、虾弹牙、菇类足料、柠檬叶香（辣度偏劲，可调）；泰北咖喱鸡金面（Khao Soi Gai）浓郁椰香咖哩、双重面条（蛋面+脆炸面）、嫩滑鸡腿肉，层次升级，暖胃暖心。

青咖哩牛腩$138

猪肉炒饭$148

软壳蟹咖哩$158

河虾冬阴功汤$108

泰式椰汁青口$158

饮品/甜品：Thai Tea香浓不腻、炼奶甜滑；创意鸡尾酒如Thai Collins或Kaffir Me清爽酸甜、带kaffir叶香；椰汁马蹄雪芭或椰子雪糕清新解辣、马蹄爽脆裹红粉团、椰奶足料；芒果糯米饭甜而不腻，经典收尾。

椰子雪糕包$88

午市套餐由$88-$98起（限定泰式猪肉冬阴功、黄咖哩牛腩等，加配例汤、前菜、饮品、甜点），晚餐人均$200-300，在中环区绝对称得上高CP值。耀华力真材实料、正宗泰味、价格亲民，是回味夜市氛围满分的好去处。想重温泰国街头那份热闹与满足，又不想排长龙或俾贵租，这里值得特登上半山扶手电梯一试。食完多数会想再返，呢样先系好餐厅的真谛。

Yaowarat 耀华力

地址：中环荷李活道108号CentreStage地下C舖

营业时间：12nn–12mn

电话：7010 9445

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
54分鐘前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
22小時前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
4小時前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
4小時前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
2026-03-01 11:06 HKT
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
00:35
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
突发
2小時前
星岛申诉王|放蛇揭 私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次 !
04:09
星岛申诉王 | 放蛇揭私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次
放蛇直击
5小時前
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 围观者拍片亮气枪「助攻」
00:45
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 大埔反黑组接手调查
突发
3小時前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
2小時前
更多文章
迎马年送礼推介：人气品牌从经典到前卫惊喜升级：抹茶蛋卷 x 海鲜曲奇，颠覆你的贺年味蕾！
Valérie Pastry 作为本地人气品牌，今年2026丙午马年系列，便在熟悉的基础上，添了几分不张扬的创新。今年系列最引人注目的变化，或许是首次将宇治抹茶蛋卷纳入杂锦礼盒，让人能在同一盒中品味到品牌的多重层次。
2026-02-11 14:57 HKT
YanOnTheRoad