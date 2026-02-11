迎马年送礼推介：人气品牌从经典到前卫惊喜升级：抹茶蛋卷 x 海鲜曲奇，颠覆你的贺年味蕾！

香港的烘焙界，每到农历新年总会有些细微却值得留意的变化。Valérie Pastry 作为本地人气品牌，今年2026丙午马年系列，便在熟悉的基础上，添了几分不张扬的创新。创办人Tracy Tsang曾于米芝莲三星餐厅Otto e Mezzo Bombana及置地文华酒店糕饼部工作，品牌自2014年起坚持香港制造、顶级天然食材、无化学添加剂，这份坚持让他们的蝴蝶酥、曲奇与蛋卷，一直是年轻食客与节庆送礼的常选。今年系列最引人注目的变化，或许是首次将宇治抹茶蛋卷纳入杂锦礼盒，让人能在同一盒中品味到品牌的多重层次。

Valérie 精心挑选多款商品，一次过集合于限量发售的礼篮之中！ 礼篮系列有「家肥屋润礼篮」、「好运年年礼篮」、「一生平安大礼篮」，以及「至尊大礼篮」。

新年尊尚杂锦大礼盒：集品牌精华于一身

这款礼盒可说是Valérie今年马年的核心之作，内容丰富却不杂乱。宇治抹茶蛋卷的加入，是回应顾客长久以来的呼声。这款蛋卷以高浓度京都宇治抹茶粉制作，无人工色素，蜂巢状的薄脆结构在严格控温下达成极致松化。咬下去，茶香瞬间释放，甘、香、微苦三重味道层层推进，余韵悠长自然。现在它与招牌蝴蝶酥同框，感觉像是给经典多添了一份从容的深度。

新年尊尚杂锦大礼盒

蝴蝶酥仍是品牌骄傲，用100%纽西兰顶级牛油手工反复折叠，384层薄如蝉翼的酥皮，一咬「咔嚓」声响，牛油香气直冲而上，松脆得恰到好处。

曲奇部分则带来三款全新口味，试探传统甜点的边界：

樱花虾曲奇：严选日本樱花虾，锁住浓郁鲜甜海味，微辣黑胡椒作为点睛之笔，让咸鲜与酥脆意外平衡，每一口都带点舌尖上的小惊喜。

海苔芝麻曲奇：日本海苔配焙烤白芝麻，Umami鲜味与坚果香气交织，海洋气息清新扑鼻，余味渐长，令人回味。

椰子曲奇：大量椰丝揉入，创造独特咀嚼口感，清新椰香搭上法国AOP Normandy熟成牛油的浓厚奶韵，甜度温和，带一点轻盈热带气息。

此外，礼盒还包括伯爵茶、宇治抹茶、比利时可可曲奇（加海藻糖让甜味更清爽不腻），以及茶泽桂花乌龙与熟普洱茶包作为点缀。整体从咸到甜、从茶香到鲜味，平衡得宜，适合新春慢慢分享。

新年精选品味礼盒：都市轻便的选择

针对快节奏的都市生活，Valérie推出这款12件轻量装，专为办公室小礼、自用或随手拜年设计。内含樱花虾、海苔芝麻、可可曲奇与蝴蝶酥，保留100%纯牛油的品质坚持。包装走现代路线，鲜红哑光配樱花金线，节庆感足却不夸张，适合讲究生活美学的朋友。

限量手工贺年糕点：中式传统的小惊喜

今年还加码两款限量手工糕点。樱花虾瑶柱萝卜糕用北海道瑶柱、腊肠、腊肉与大量樱花虾，白胡椒微辛提味，让海鲜鲜甜与萝卜清甜层层叠加，手工制作数量极少。养颜山楂糕则红白相间如宝石，天然山楂酸甜开胃，消滞养颜功效在大餐后特别合适，吃来清爽解腻。

樱花虾瑶柱萝卜糕：北海道瑶柱、腊肠、腊肉加大量樱花虾，白胡椒微辛提味，海鲜鲜甜与萝卜清甜层次爆表，手工制作数量极有限。

养颜山楂糕：红白相间如宝石，天然山楂酸甜开胃又有消滞养颜功效，吃完大鱼大肉来一块刚好解腻，健康又漂亮。

包装设计低调优雅：尊尚礼盒以亮橙哑光为底，手绘樱花与金色流线点缀，金色手柄温润细腻；精选品味礼盒鲜红主调，压花烫金马年元素融入，现代简约中保留传统喜气。无论自用或送礼，都显得用心而得体。

Valérie 2026马年系列目前在官网（www.valeriefood.com）接受预订，数量有限，满额免运还有买多送多优惠。取货地点包括新蒲岗饼房、尖沙咀门市，以及各大百佳、CitySuper、UNY等零售点。农历新年将近，这系列没有过多喧闹，却在食材选择与口味平衡上花了心思。吃一口，便感受到那份静静的温度——新年，不只热闹，也能在细碎的滋味中，慢慢品出温和的祝福。