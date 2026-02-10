个人意外保险为何这么重要？

疫情过后，每当假日不少港人又蜂涌到外地旅游，因此个人意外保险成为不少人的选择。然而，意外保险究竟覆盖甚么范畴？是否涵盖复康治疗？又是否有地域限制？

个人意外保险的保障范畴非常广泛，涵盖因意外所导致的死亡、伤残而获得一笔过赔偿及包括医疗和复康治疗等费用。同时，物理治疗、脊椎治疗、跌打及针炙治疗等复康项目，通常也会包括在意外保险之内。另外，市面上一些保险公司也推出了针对不同人生阶段的专属保障，涵盖儿童、成年及长者，保单会随受保人的年龄增长而自动过渡至当前的人生阶段的专属保障，以确保受保人在每一个人生阶段都得到适切的保障。

多数不受地域限制在赔偿方式上，医疗保险会采用实报实销而危疾保险则提供一笔过赔偿。意外保险刚好介乎两者之间，会按保障项目而采用不同的赔偿方式。例如意外医疗支出保障采用实报实销方式，即根据实际支出金额进行赔偿，此类保障金额一般在数千至数万元范围内。当中物理治疗等复康治疗，除了根据实际支出金额赔偿，还设有赔偿上限。

如受保人意外身故或永久伤残，则会获得一笔过赔偿。例如因意外导致断肢或烧伤，保险公司会根据伤残程度或部位，按照保单条款赔付相应比例的赔偿额。有些情况下，断肢的赔偿金额会因部位不同而异。

大多数意外保险并没有地域限制，即使在海外旅游期间遇上意外，也可以申请赔偿。这对于经常出国工作或旅游的客户来说是一项重要保障。然而，部分保单可能会针对于某些高风险地区或活动设有附加条款，例如参与专业级别的极限运动，或前往战乱地区，则可能不在保障范围之内。

哪些情况不受保？意外保险的保障范围通常涵盖大部分消闲及非专业性的运动，例如滑雪、高山远足、滑水、潜水、骑马及踩单车等。这些活动被认为是合理的消闲活动，即使发生意外，保险公司一般也会提供赔偿，建议大家要清楚保单内的不保事项。

然而，若投保人在明知高风险的情况下作出一些极端行为，则可能不在保障范围之内。例如投保人在八号风球期间坚持去滑浪而导致意外受伤，这种情况明知预期会有危险发生亦自愿参与危险活动，保险公司可能会拒绝赔偿。另外，若投保人因违法行为或滥用药物而导致的意外，也不在理赔范围内。

顺带一提，有读者可能会想购买旅游保险不就可以吗？大家须知道旅游保险只保障旅游期间发生的意外和财务损失等等，但个人意外保险为日常生活提供重要保障，因此投保人需了解清楚保障范围及限制，特别是复康治疗限额、及高风险行为的不保事项等等。同时，不同保险公司的赔偿范围也各有不同，应根据个人需求选择合适的计划。意外无法预测，但适当的保障能为家人带来安心。