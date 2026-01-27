购买自愿医保可以少交点税？

提到自愿医保计划，大家最关注的可能会是，是否能交少一点税？说得没错，自愿医保计划的保费支出可申请作「薪俸税及个人入息课税的税务扣除」，降低应课税入息。根据《税务条例》（第112章），每个课税年度，每名受保人可申请上限保费港元 8,000的税务扣除。即使全年实际保费超出此金额，可申请扣税的金额仍以港元8,000为限。而节省税款的计算方法，就是自愿医保的年度保费上限港元8,000乘以相应个人入息税率。

如何申请减税？

纳税人在申请自愿医保计划的税务扣除时，需要在个人报税表中，填写申报合资格的保费资料。首先，要确保保单是自愿医保计划下的认可产品，并妥善保留保险公司提供的保费收据或年度保费结单以作证明。

在报税表中，纳税人需填写实际支付的保费金额（每名受保人的扣税上限为每年$8,000）。如果有多份保单，则需要逐一列明每份保单的详情。最后，确保所有资料准确无误，并按税务局要求提交相关文件，便可顺利申请税务扣除。

此外，保单持有人亦可为其他合资格受养人购买自愿医保，并可将所有保单合并在报税表内，每名受保人在每个财政年度的最高扣税额为港元 8,000。然而读者需要留意，只有自愿医保的保费才符合扣税资格。一些保险公司可能会将自愿医保作为附加契约与其他储蓄保险产品合并销售，但申请扣税时，仅限于「自愿医保计划下的认可产品」的保费部分才可申请扣税。

保险要趁健康买

虽然购买自愿医保可享扣税优惠，但这并不是我们买医疗保险的最主要原因，更重要的是为了保障自身未来的医疗需求。客户的医疗需求多样，保险公司为了给予客户更好的保障，在标准计划的要求上，推出不同灵活计划，以提供更高的保障限额及更阔的保障范围。例如有些高端医保全数赔偿主要医疗费用(只要赔偿是符合合理惯常收费准则)，不设分项赔偿限额，而终身保障限额及每年保障限额更高达港元几百万至几千万，受保范围则针对在全球或亚洲的大房、半私家或私家房的主要医疗费用。自愿医保计划同时保证终身续保，无论健康状况如何，只要如期缴交续保保费，保单都可终身续保。一些贴心的计划更会就指定癌症豁免36个月保费，减轻长期医疗开支压力。

另外，有些灵活计划提供更完善的住院或手术前后90日内的门诊护理与复康保障，包括物理治疗等门诊护理，帮助受保人更快恢复健康。在医疗保障以外，有保险公司更提供医疗增值服务，由从初步诊断到治疗后的护理都全面照顾客户所需，让他们可专心养病。

最后，笔者再次提醒大家，保险应该趁健康时购买，而且越早买越好，因为一旦出现健康问题，投保申请可能会受到限制，甚至有可能增加保费或被拒承保。因此，若你正在考虑购买医疗保险，不妨趁现在健康时及早行动，确保自己和家人拥有全面的医疗保障，同时享受税务优惠。