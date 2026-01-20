Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

从道家思想寻找AI发展的轨迹

北上南下中西行
黄炳逢
4小時前
生活 专栏
內容

       正如老子的道德经所述，「道生一、一生二、二生三、三生万物」，宇宙的演化从人类未知的「无」到不断认知的「有」，「负阴而抱阳」衍生无穷组合，以几何级数造化万物，变化岂止亿万。从简单到复杂，再从复杂归于简单，返璞归真，一生一灭，循环不息，真是「玄之又玄」。

        人类本来就「渺沧海之一粟」，但从地球的弱者变成主宰地球的强者，从古代「敬天法地」到今朝「以我为尊」，人类自身作为万物之灵也在不断变化，其发展出来的科技更是日新月异。地球历经亿万年，人类及其他物种的生生灭灭，其实没有消亡只有转化，就像份子的分离与合成。道家看宇宙既「相对」也「绝对」、既「有常」也「无常」，视乎空间与角度。AI的发展为何扯到道家思想？ 因为AI的发展及其对人类的影响离不开道家揭示的轨迹。

       大家都在惊叹AI的发展，既喜且忧，一方面它代表人类科技进步的新台阶，带动生活模式的结构性转变；一方面又忧虑它最终反过来支配人类，就如人类支配其他物种一样。随著AI越来越深入生活、变成我们的一部分，带来前所未有的机遇，也构成极大挑战，社会、经济、政治层面无不覆盖，影响法律、行为、道德、国际关系等等，就像互联网带来颠覆性变革，AI紧随其后，不断塑造人与新科技的新关系，从量变到质变，此等新科技就像人类自古以来创造的东西，改变地球环境一样，终将改变人类自身。就像所有工具，孰好孰坏，关键是谁在使用、如何使用，在保守与进取之间，视乎人类面对AI如何自持。

        笔者认为所有显现在人类脑袋的东西，终将呈现眼前，科幻电影桥段终将成真。宇宙本为一体，人作为其组成部分，未来情景折射到脑海不足为奇，人与科技的关系就像人类与其他物种的关系，循著“道”的轨迹，今天的人类已经从祖先的原始状态蜕变了多少回，今人非古人，今天的人亦将非明天的人，以道家万物衍生的概念，人类要拥抱科技就必须接受与其融合带来的各种可能，提早做出准备。

        AI改变人类将是必然，人与AI、与机器的结合势必塑造未来人类自身的构成，人机合一也就是负阴抱阳的结果。阴阳相互作用，AI的正负面必定出现，没法逆转，视乎人类如何把控、调较、整合。无穷欲望将让我们难以抗拒AI的诱惑，对既有道德行为必定有所冲击，必须时刻警惕，做好阴阳的平衡。你不做别人也会，在全球难以割裂的形势下，人类对AI必须能够因势利导，以人类长久形成的文明力量来驾驭它，在它没有无序发展而造成任何致命伤害前，寻求的最大确定性和可控性。所以国际社会必须加快定立具有前瞻性的政策和准则，每个国家也不能滞后，被动地等待，不能抱残守缺。

        我们只能勇敢积极面对AI，时刻提醒人类文明不可轻废，以最大的智慧前行，尽量在处理AI带来的变化时不忘自然之本，在道家思维中，外星生命的存在没有悬念，宇宙肯定不止人类，人类不能只著眼与自身的存在，人永远自然的一部分。生命的灭亡和转化往往在于一个物种志得意满而忘乎所以的时候！当AI变成人类不可或缺的工具时，必须善于利用、把控、引导及融合，就如阴阳五行的平衡，形成未来新人类。

        各国政府在面对AI急速发展的时候，要加紧审视其可能的发展轨迹，要有超前思维，不能等重大变化来临时才采取应对措施，不要怕触碰敏感区域，必须提前制定好重要的发展原则及政策。科技发展不停步，政策法规易滞后，不能期望一切都等充分准备好才出台政策，不要被“多做多错”的顾虑所挟持，必须懂得摸著石头过河的智慧，边行走、边思考、边调整，就像国家几十年的改革开放一样，必须一步一脚印地动态前行，随时做好适时调整的准备。处于百年未遇的大变局，不能故步自封、延误时机。AI的发展不能只著眼与技术创新，也要缔造超前的政策环境和规范，让市民懂得如何对接和合力，方能令人与AI如鱼得水！

撰文：黄炳逢

香港内地经贸协会会长

