剑击诱发腰腿痛｜袁康就博士

今天注重运动的人多了，健身啦，跑步啦，远足行山啦，打太极拳啦……大家齐齐关注健康，当然是好事；不过，不适当的运动或者运动不得其法，也很容易导致运动损伤。

不同的运动类型会适合不同的年龄和体质。譬如说，近来流行的深蹲，年轻人比较适合，老年人就不宜了。因为年纪大了，半月板和软骨都退化，膝痛已经形成，做深蹲只会促使膝痛恶化。

到健身室运动又如何？抱着人做我做的心态，见到负重器械就埋位操作，很容易出现运动创伤。要知道，肌肉锻炼是高深学问，最好请教健身教练。

72岁的任先生三年前学剑击，怀疑练习不当，两年多前开始有腰腿痛。

任先生是左撇子，持剑练习是用左手和左前锋，左手前刺和后退都依靠左侧肌肉调控和瞬间发力，灵敏度非常高，运用到的肌肉有髂腰肌、臀大肌、臀中肌、阔筋膜张肌、腹斜肌等。

我请任先生上床触诊，果然，他相关肌肉大部分都是硬绷绷的，弯腰和转腰都扯着痛。

绷紧肌肉引致疼痛

他有两年多的持续治疗，做过跌打、物理治疗等，疗效不太明显。他每天早起操练，都有紧紧实实的㾓痛。

我奇怪地问：「你还有操练？」

「有呀，过两天要比赛。」

我用浮针先处理他硬绷绷的竖脊肌和多裂肌，跟着放松他的腰方肌、腹斜肌、髂腰肌，然后请他侧卧，放松他的阔筋膜张肌、臀大肌、臀中肌，最后处理髂胫束。

任先生活动腰腿说：「明显松了。」

「对，你绷紧肌肉放松了，疼痛会马上消失，不过，由于你这几块肌肉绷紧了两年多，肌肉有记忆，刚刚放松的肌肉会很快回复绷紧状态，叫反弹，反弹是正常的；建议最初的三次治疗连续做。明天可以来吗？」

「刚刚好，三次治疗之后就是比赛！」

「但三次后可能康复仅八九成，在未完全康复的情况下，比赛很难避免再加添肌肉的劳损，建议你暂停比赛，先让路给浮针治疗。」

任先生做完三次连续的治疗，绷紧㾓痛大大减少，也接受我的意见不去比赛，再做另外三次的连续治疗，一星期后做两次巩固，最后完全康复。（完）