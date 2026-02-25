Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

剑击诱发腰腿痛｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介绍内丹气功修炼及神奇兼速效的浮针医学
10小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

今天注重运动的人多了，健身啦，跑步啦，远足行山啦，打太极拳啦……大家齐齐关注健康，当然是好事；不过，不适当的运动或者运动不得其法，也很容易导致运动损伤。

不同的运动类型会适合不同的年龄和体质。譬如说，近来流行的深蹲，年轻人比较适合，老年人就不宜了。因为年纪大了，半月板和软骨都退化，膝痛已经形成，做深蹲只会促使膝痛恶化。

到健身室运动又如何？抱着人做我做的心态，见到负重器械就埋位操作，很容易出现运动创伤。要知道，肌肉锻炼是高深学问，最好请教健身教练。

72岁的任先生三年前学剑击，怀疑练习不当，两年多前开始有腰腿痛。

任先生是左撇子，持剑练习是用左手和左前锋，左手前刺和后退都依靠左侧肌肉调控和瞬间发力，灵敏度非常高，运用到的肌肉有髂腰肌、臀大肌、臀中肌、阔筋膜张肌、腹斜肌等。

我请任先生上床触诊，果然，他相关肌肉大部分都是硬绷绷的，弯腰和转腰都扯着痛。

绷紧肌肉引致疼痛

他有两年多的持续治疗，做过跌打、物理治疗等，疗效不太明显。他每天早起操练，都有紧紧实实的㾓痛。

我奇怪地问：「你还有操练？」

「有呀，过两天要比赛。」

我用浮针先处理他硬绷绷的竖脊肌和多裂肌，跟着放松他的腰方肌、腹斜肌、髂腰肌，然后请他侧卧，放松他的阔筋膜张肌、臀大肌、臀中肌，最后处理髂胫束。

任先生活动腰腿说：「明显松了。」

「对，你绷紧肌肉放松了，疼痛会马上消失，不过，由于你这几块肌肉绷紧了两年多，肌肉有记忆，刚刚放松的肌肉会很快回复绷紧状态，叫反弹，反弹是正常的；建议最初的三次治疗连续做。明天可以来吗？」

「刚刚好，三次治疗之后就是比赛！」

「但三次后可能康复仅八九成，在未完全康复的情况下，比赛很难避免再加添肌肉的劳损，建议你暂停比赛，先让路给浮针治疗。」

任先生做完三次连续的治疗，绷紧㾓痛大大减少，也接受我的意见不去比赛，再做另外三次的连续治疗，一星期后做两次巩固，最后完全康复。（完）

最Hit
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
5小時前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
8小時前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
4小時前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:14
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
5小時前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
3小時前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
2小時前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
10小時前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
5小時前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT
更多文章
没有骨折的拗柴脚｜袁康就博士
浮针｜没有骨折的拗柴脚｜袁康就博士
2026-02-11 08:00 HKT
袁康就博士