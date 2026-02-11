没有骨折的拗柴脚｜袁康就博士

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

踝关节扭伤是常见的痛症，譬如打篮球跳起落地失平衡；专注看手机，没注意到平路遇梯级，踏空了；天雨路滑行山，落坡「跣脚」等等，都容易引致我们俗称的「拗柴」——踝关节扭伤。

踝关节扭伤可大可小，小的可以是肌腱或韧带拉伤，大的可以骨折兼软组织撕裂，后者必须用x光确定。

有人说：「我不是太痛㖞，骨折会那么小事吗！」这是一个错误的思维，我们不能用疼痛程度来决定有否骨折。骨头没有末梢神经不会叫痛，软组织具丰富末梢神经，痛感来自软组织。

14岁的轩仔昨天右脚拗柴，他爸爸是我的病人，带他来求诊。

冰敷止血  热敷散瘀

「怎弄伤的？」

「跳高截波，落地那一下就拗柴了。」

「你最痛在哪？」

轩仔指着腓骨头对上两吋回应。「拗柴那一刻有肿吗？」

「有肿，我回家用冰敷。」

「叻仔！受伤最初三小时应该用冰敷。」

「系，第二天就要用热敷嘛！爸爸说是你教的。」

「是吗。」我与他爸爸对视而笑。

「你明白第二天不应用冰敷吗？」

「受伤那一刻要止血所以用冰敷。第二天要驱散瘀血，所以用热敷。」

「全对！如果之后用冰敷，瘀血会锁死于软组织纤维之间，后遗症很麻烦。」

「脚掌内翻痛吗？」

「痛呀。」

「外翻呢？」

「不明显。」

「你试走几步看看。」

轩仔依吩咐走了几步。「痛呀。」

「痛在腓骨头对上两吋吗？」

「是，骨头后面也痛。」

排除骨折  浮针效显

我对他爸爸说，「轩仔跳高落地的撞击力相当大，为了排除骨折，我建议先拍个x光……」

翌日，轩仔出现。

「你不是去西医照x光吗？」

「昨天听你吩咐去了，x光报告没有骨折，所以赶快来做浮针。」

「骨头没事就好。」

这个排除骨折的可能性是需要的，也不用忧虑浮针「再灌注」太大力所造成的负面影响。

我用浮针松开他的腓骨短肌和腓骨长肌。轩仔马上觉得舒服，内翻脚掌和走路疼痛大减，我大力按压腓骨头对上两吋的痛点，轩仔回答还有点痛。三天后轩仔再来，疼痛基本消失，走路正常了，浮针巩固治疗。（完）

