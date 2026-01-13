Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

医保以外的增值服务重要吗？

保险C语
保险C语
杨娟博士(Christine)
18分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

随著大众越来越著重健康，他们对医疗保障方面的需求，已不再局限于医疗赔偿是否足够。不少保险公司开始提供一系列增值服务，从海外紧急支援，到危症患者的专业咨询，再到出院休养后的延伸家居支援，这些服务为客户提供了更全面、更贴心的保障。

无论是出国旅游，还是工干，若果在海外遇上紧急事故，许多人都会束手无策。面对这类情况，不少保险公司都会提供国际紧急支援服务，即使客户身在异地，也能获得适切的协助。例如，客户不幸在海外遇上车祸，客户或其代表只要拨打24小时紧急支援服务专线，便会有专人协助安排客户在当地最适合的医院进行紧急治疗。

从海外支援到危疾专业评估及转介

如果当地医疗水平或衞生条件有限，更可安排专业的医疗团队，在客户身体状况许可下，将其送往最就近医療设备充足的医院，为客户提供更合适的治療。这项服务并不受保单的保障金额限制，只要是合资格的保单客户便可使用，有部份保险公司更会支付有关运送所需的费用。

除了海外支援，客户一旦面对突如其来的重大疾病，或许都想听多一位医生的专业意见作比较。坊间一些保险公司不单会透过专业医疗服务商为客户提供第二医疗意见，其医疗网络更设有专业的医疗协助团队，由多位医疗专家组成的个案小组，为客户制定详尽的治疗方案。

团队除了会评估患者病情外，更会根据个案情况，转介至相关领域的专科医生，以确保病人得到最适切的治疗方案。另外，针对患有实体肿瘤癌症的客户，有保险公司更免费提供癌症基因检测服务，协助患者制定更精准的个人化治疗方案。

复康过程所需的生活支援

在治疗过后，患者会进入复康阶段，在这段时候，坊间有些保险公司亦会提供一系列复康支援服务。保险公司会按客户需要转介关怀支援服务，包括为病者安排家居服务、协助照顾家中年幼子女，甚至安排宠物入住酒店，让他们可无后顾之忧下专心休养。同时，一些保险公司还会就癌症及中风病者或其家人提供多次免费心理支援服务，帮助病者及家人应对压力，保持心理健康。

现时的医疗保险已不再局限于医疗费用赔偿，更延伸至全方位的医疗咨询与复康支援。从海外紧急事故的专业援助，到危症患者的全程医疗咨询，再到出院后贴心的家居支援，务求客户在整个治病过程中身心都获得细微照顾。对于重视健康与生活质素的都市人来说，这些增值服务不但为保障加分，也能在危急时为客户提供即时适切的支援。最后，在选择医疗保障计划时，建议大家细阅相关服务条款，或咨询参考专业人士意见，以确保选择一份最适合自己的医疗计划。

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
21小時前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
20小時前
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
17小時前
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？
影视圈
12小時前
厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众
厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众
即时国际
5小時前
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
00:32
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
即时中国
2小時前
81岁「影坛枭雄」花百万治癌 跟陈慧琳传花边新闻多年 开小红书首爆二人真实关系
81岁「影坛枭雄」花百万治癌 跟陈慧琳传花边新闻多年 开小红书首爆二人真实关系
影视圈
10小時前
佘诗曼铜锣湾贴地排队买糖水  零架子尽展亲民本色  打扮简约原来行头十足
佘诗曼铜锣湾贴地排队买糖水  零架子尽展亲民本色  打扮简约原来行头十足
影视圈
14小時前
「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红
「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红
影视圈
15小時前
更多文章
人在内地也能受医保保障？
随著海外或跨境生活日益普遍，港人对于医疗保障的需求也不局限于本港的服务。因此保险公司的保障范围亦逐渐扩大至内地、亚洲甚至全球。医务衞生局规定，除了精神科治疗需在香港外，自愿医保「标准计划」需覆盖全球，
2025-12-30 09:39 HKT
保险C语