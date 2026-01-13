医保以外的增值服务重要吗？

随著大众越来越著重健康，他们对医疗保障方面的需求，已不再局限于医疗赔偿是否足够。不少保险公司开始提供一系列增值服务，从海外紧急支援，到危症患者的专业咨询，再到出院休养后的延伸家居支援，这些服务为客户提供了更全面、更贴心的保障。

无论是出国旅游，还是工干，若果在海外遇上紧急事故，许多人都会束手无策。面对这类情况，不少保险公司都会提供国际紧急支援服务，即使客户身在异地，也能获得适切的协助。例如，客户不幸在海外遇上车祸，客户或其代表只要拨打24小时紧急支援服务专线，便会有专人协助安排客户在当地最适合的医院进行紧急治疗。

从海外支援到危疾专业评估及转介

如果当地医疗水平或衞生条件有限，更可安排专业的医疗团队，在客户身体状况许可下，将其送往最就近医療设备充足的医院，为客户提供更合适的治療。这项服务并不受保单的保障金额限制，只要是合资格的保单客户便可使用，有部份保险公司更会支付有关运送所需的费用。

除了海外支援，客户一旦面对突如其来的重大疾病，或许都想听多一位医生的专业意见作比较。坊间一些保险公司不单会透过专业医疗服务商为客户提供第二医疗意见，其医疗网络更设有专业的医疗协助团队，由多位医疗专家组成的个案小组，为客户制定详尽的治疗方案。

团队除了会评估患者病情外，更会根据个案情况，转介至相关领域的专科医生，以确保病人得到最适切的治疗方案。另外，针对患有实体肿瘤癌症的客户，有保险公司更免费提供癌症基因检测服务，协助患者制定更精准的个人化治疗方案。

复康过程所需的生活支援

在治疗过后，患者会进入复康阶段，在这段时候，坊间有些保险公司亦会提供一系列复康支援服务。保险公司会按客户需要转介关怀支援服务，包括为病者安排家居服务、协助照顾家中年幼子女，甚至安排宠物入住酒店，让他们可无后顾之忧下专心休养。同时，一些保险公司还会就癌症及中风病者或其家人提供多次免费心理支援服务，帮助病者及家人应对压力，保持心理健康。

现时的医疗保险已不再局限于医疗费用赔偿，更延伸至全方位的医疗咨询与复康支援。从海外紧急事故的专业援助，到危症患者的全程医疗咨询，再到出院后贴心的家居支援，务求客户在整个治病过程中身心都获得细微照顾。对于重视健康与生活质素的都市人来说，这些增值服务不但为保障加分，也能在危急时为客户提供即时适切的支援。最后，在选择医疗保障计划时，建议大家细阅相关服务条款，或咨询参考专业人士意见，以确保选择一份最适合自己的医疗计划。