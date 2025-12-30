人在内地也能受医保保障？

随著海外或跨境生活日益普遍，港人对于医疗保障的需求也不局限于本港的服务。因此保险公司的保障范围亦逐渐扩大至内地、亚洲甚至全球。医务衞生局规定，除了精神科治疗需在香港外，自愿医保「标准计划」需覆盖全球，为投保者提供广泛的医疗覆盖，无论身处何处寻求医疗服务，都能享有医疗保险保障。部分「灵活计划」或高端自愿医保则可能会对保障范围设置地区限制，这种地区限制能确保客户获得更量身定制的医疗服务，而且提供更容易负担的保费。

内地医疗保障服务与香港一样？

不少港人近年北上消费、工作、旅游，甚至长住，在内地寻求医疗服务的需求越来越大，保险业界亦积极拓展其内地医疗网络。现时，大多数香港保险公司的医疗保障范围已经覆盖至全国各大城市医院。赔偿范围扩大到三甲医院，甚至有些保险公司会涵盖二甲医院，为投保人提供更多选择及保障。此外，有些医疗计划甚至在内地指定医院网络提供与香港一样的「出院免找数」服务，让港人在内地住院治病时，毋须自行垫付医疗费用，让患者可专心养病。

为进一步便利港人在内地就医及解决内地就医时遇到的问题，坊间有些保险公司还提供医疗增值服务，例如设立了专人热线，让港人身在内地可享有由指定医院网络提供的导航和陪诊服务，如有需要更可获转介及协助预约、挂号、安排就诊、陪诊等事务，让跨境医疗变得更加便捷无忧。

整套全方位医疗配套

另外，市场上有些人士对医疗服务极至需求，高端医疗保险能为其打造全方位的医疗保障。以癌症为例，部分保险公司会与私家医疗机构合作，提供专门服务和基因测试，确保精准诊断及个人化治疗。此外，因应病人在接受治疗时，其家人也需要支援情绪辅导，坊间也有一些增值服务支援客户的家人（例如父母、子女、配偶），此类由诊断到复康的一条龙服务，让患者能安心治疗。有些保险公司在客户确诊癌症后，在一段时间内更提供保费豁免，让患者可专注治疗。而中风患者则可把握46周黄金康复期，透过保险公司的转介及导航服务寻找适切支援，例如在医疗网络内获得全面复康配套，包括最新的相关资讯，以及安排到复康中心进行治疗。

因此，合适的医疗保障计划，不但能确保您在世界各地能获得适切治疗，也能支援家人。在选择保险计划时，需仔细考虑自身需求，包括经常或准备计划前往的地区、可能面临的健康风险等，从而选择最合适的医疗方案，为跨境或海外生活提供最强后盾。