汤水篇｜漳州雪耳水鸭猪脊骨红枣汤

今天分享汤水是 雪耳煲水鸭加猪脊骨，很多人用雪耳煲鸡, 但都带一点儿燥，所以我买水鸭煲雪耳，水鸭有滋阴作用，很多人说早上起床口干、 鼻干，雪耳有润肺 滋润 养颜作用，这时候饮， 可以滋润，身体不用如此的燥。

https://youtu.be/nw7wxftlrmk

份量: 3 - 4 人

烹调时间: 1小时 20 分钟

材料:

1 个 (30g) 漳州雪耳

1 只 (380g) 急冻水鸭

300 g 猪脊骨

3 粒 红枣

1/3 片 陈皮

2 - 4 片 厚切姜片

3000 ml 清水

方法:

1. 冲洗 雪耳 3次。浸泡至变软转白。再冲洗。切除底部黑色硬块。

2. 冲洗 水鸭，放在沸腾的 姜片 水中，焯一会。

冲洗、去内脏、去毛 。

3. 冲洗 猪脊骨，汆水。

4. 倒 3000ml 清水入煲内，开火。

5. 沸腾后，加入 猪脊骨、陈皮、去核红枣、雪耳。

6. 15分钟后，加入汆水的 水鸭，转中火。

7. 40分钟后，转小火。

8. 15分钟后，关火。

请订阅以表支持🙇🙇🙇

Facebook: Small House Cooking

https://bit.ly/3cOnd1y

Instagram: small_house_cooking

https://bit.ly/3hli98v

YouTube: Small House Cooking 蜗煮

https://bit.ly/3cVknYL