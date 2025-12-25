汤水篇｜漳州雪耳水鸭猪脊骨红枣汤
今天分享汤水是 雪耳煲水鸭加猪脊骨，很多人用雪耳煲鸡, 但都带一点儿燥，所以我买水鸭煲雪耳，水鸭有滋阴作用，很多人说早上起床口干、 鼻干，雪耳有润肺 滋润 养颜作用，这时候饮， 可以滋润，身体不用如此的燥。
份量: 3 - 4 人
烹调时间: 1小时 20 分钟
材料:
1 个 (30g) 漳州雪耳
1 只 (380g) 急冻水鸭
300 g 猪脊骨
3 粒 红枣
1/3 片 陈皮
2 - 4 片 厚切姜片
3000 ml 清水
方法:
1. 冲洗 雪耳 3次。浸泡至变软转白。再冲洗。切除底部黑色硬块。
2. 冲洗 水鸭，放在沸腾的 姜片 水中，焯一会。
冲洗、去内脏、去毛 。
3. 冲洗 猪脊骨，汆水。
4. 倒 3000ml 清水入煲内，开火。
5. 沸腾后，加入 猪脊骨、陈皮、去核红枣、雪耳。
6. 15分钟后，加入汆水的 水鸭，转中火。
7. 40分钟后，转小火。
8. 15分钟后，关火。
