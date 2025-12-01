如患有先天性疾病，危疾保险会受保吗？

坊间有时会看到一些讨论，谈论到先天性疾病会否受到保障。根据世界卫生组织#，先天性的定义是指在出生时或出生前就已经存在的疾病。据估计，先天性疾病导致全世界每年有17万名#一个月至五岁儿童死亡，可想而知幼童时期的健康不容轻视。

如何才能获得保障？

目前，市场上有些危疾保险保障先天性疾病，是指受保人投保前及等候期期间未有出现任何病征，而确诊受保疾病即使是因为先天引致都可受保。最近，不少保险公司更容许怀孕约22周后的母亲为胎中婴儿预先投保，那么当孩子出生后不幸发病，不理先天或后天，只需符合疾病的定义条款，就可获赔偿。

为了确保孩子在出生后能够享有危疾保障，父母应该及早为他们的健康筹谋。如孩子出生后才投保危疾保险，一般需要受60日或90日等候期限制，万一在此「真空期间」发病，孩子就会失去保障。再者，一旦在出生后发现健康问题，这些异常状况会在投保时有机会被保险公司列入不保事项或需要额外附加保费，变相为家庭带来经济风险。

保障范围有多大？

养儿一百岁，长忧九十九，为人父母若在子女出生前已为他们建立周全的安全网，是为新生命送上一份一辈子的礼物。若果子女不幸患上先天性特殊疾病，如较严重的自闭症，有些儿童危疾保险亦会提供保障，如保额的20%。其他常见的儿童疾病，如白血病、手足口病、川崎病等，保障范围及条件也各有不同，读者可留意保障范围而作出合适的选择。

另外，有家长可能会问，如果子女一出生便确诊先天性疾病，是否就没有必要为其购买保险？事实并非如此。即使孩子一出生便确诊某些先天性疾病，医疗或危疾保险仍能对其他后天疾病提供保障，覆盖其他潜在的医疗需求。为子女购买保险，可以确保他们日后出现健康问题时，能够获得及时的保险赔偿用作适切的治疗。

最后温馨提醒，父母在为孩子选择保险产品时，需仔细衡量各种因素，例如是否保障先天性疾病，需要深入了解不同保险产品的具体条款和限制。建议父母在购买前详细咨询保险专业人士，并根据家庭实际情况和需求，及早为孩子制定最合适的保险方案。

