Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

毛孩受烟熏后的安全润肺汤水

香港宠物营养学会
香港宠物营养学会
Lau Sir
21分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

在香港大埔宏福苑发生的五级火灾灾难中，多名无辜生命不幸罹难，包括英勇殉职的消防员。我们深表哀悼，向受害者家属致以最诚挚的慰问。

此次惨剧中，受害者除了人类外，亦有毛孩。其中受烟熏后，毛孩可能出现呼吸道不适、咳嗽或肺部干燥等症状。如果出现这些情况，首要是带毛孩到兽医诊所就诊接受治疗，其次我们可以提供适当的补充水分和营养支持是缓解这些不适的重要方式。以下是我们整理和设计几款汤水，希望可以帮助有需要的毛孩子。

推荐汤水配方

以下三款汤水基于营养科学设计，适用于受烟熏后的宠物润肺需求。所有配方均经煮沸处理，减少细菌风险，并以低热量为主、适合宠物消化系统。

推荐汤水配方

以下三款汤水基于营养科学设计，适用于受烟熏后的宠物润肺需求。所有配方均经煮沸处理，减少细菌风险，并以低热量为主、适合宠物消化系统。

1. 雪梨苹果红萝卜汤（首选推荐）

此配方结合雪梨的润肺功效、苹果的维生素补充，以及红萝卜的化痰作用。研究显示，雪梨富含果胶，能缓解呼吸道炎症；红萝卜的β-胡萝卜素有助于抗氧化和免疫调节。

• 材料：鸭梨或雪梨1个（去皮去核，切块）；苹果1个（去核，切块）；红萝卜半根（去皮，切块）。

• 做法：将所有材料放入锅中，加入约800~1000ml清水。大火煮沸后转小火，慢炖1-1.5小时。彻底滤除汤渣，只取清澈金黄色汤水。放至室温后喂食。

• 功效：生津润燥，化痰止咳，适合烟熏引起的干燥症状。

2. 红萝卜马蹄雪梨水（清热润肺）

此配方针对烟熏导致的肺部热感，马蹄具清热效果，红萝卜提供β-胡萝卜素支持免疫。

• 材料：红萝卜半根（去皮切块）；马蹄5-6粒（去皮，洗净）；雪梨1个（去皮去核，切块）。

• 做法：同上，将材料煲煮1小时后滤渣取汤。

• 功效：清热生津，润肺化痰，特别适用于热性不适。

3. 鸡肉蔬菜清汤（补充营养与水分）

若宠物食欲不振，此汤可提供蛋白质和水分。鸡胸肉为低脂蛋白来源。

• 材料：鸡胸肉1块（约100-150克，无调味）；红萝卜几块（或替换为苹果/雪梨）。

• 做法：鸡胸肉焯水去血沫，与红萝卜放入清水中煮沸后转小火炖40分钟至1小时。滤出固体，静置放凉并撇去油花。只喂食清汤，或将撕碎鸡肉混入主食。

• 功效：补充水分和蛋白质，温和开胃。

烹饪注意事项：

无调味处理：不添加盐、糖或油，以防电解质失衡或肥胖问题，符合宠物肾脏健康研究。喂食方法：仅喂食清澈汤水，滤除所有固体残渣。从少量开始（每日10-20ml/kg体重），观察宠物反应，若出现呕吐或腹泻，立即停止并咨询兽医。

最Hit
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
社会
8小時前
大埔宏福苑五级火丨时装设计师任朗呈双胞胎妹妹证实于大火中离世：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨时装设计师任朗呈双胞胎妹妹证实于大火中离世：非常沉重的打击
影视圈
3小時前
02:07
大埔宏福苑五级火｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
6小時前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
11小時前
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
影视圈
5小時前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
8小時前
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
02:56
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
社会
6小時前
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
02:07
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
突发
6小時前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五级火｜菲律宾参议员赴医院探望 指肉身护B菲佣情况稳定
突发
6小時前
更多文章
狗狗呕吐的表现、原因与应对措施
狗狗呕吐是一种常见问题，可能由多种原因引起。根据呕吐物的性质和外观，可以初步判断其严重程度及潜在问题。
2025-07-25 08:00 HKT
香港宠物营养学会