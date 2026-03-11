Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

哺乳期妈妈必看！这些中药禁用清单 关乎宝宝健康｜徐大基中医师

徐大基中医师
遵循实证 合理诊疗
1小時前
哺乳期用药需兼顾母体治疗与宝宝安全，以下从中医角度梳理哺乳期禁用中药及核心原则，帮助妈妈避开用药风险。

1. 回乳专用药（非断乳需求者禁用）

麦芽（生 / 炒）：抑制泌乳素分泌，炒麦芽回乳作用更强，可导致乳汁骤减。

花椒：内服过量或外用于乳房，均可能收敛乳汁，且易致宝宝上火、便秘。

神曲 ：理气消导力强，长期服用耗伤脾胃气血，间接减少乳汁生成。

2. 有毒性中药（严禁任何形式使用）

乌头类（川乌、草乌、附子）：含乌头碱，母体服用可能出现心律失常、呕吐，乳汁中微量成分可致宝宝中毒（嗜睡、呼吸急促）。

马钱子、雄黄、朱砂：分别含士的宁、砷、汞，均为剧毒成分，可在宝宝体内蓄积，损伤肝肾及神经系统。

巴豆、甘遂、大戟：峻下逐水药，致母体剧烈腹泻、脱水，乳汁成分引发宝宝严重肠胃紊乱。

3. 寒凉峻猛药（禁用）

大黄、芒硝：大黄泻下力强，损伤脾胃阳气、耗气血，减少乳汁；芒硝外用于乳房可能收乳，内服刺激肠胃。

水蛭、虻虫：破血逐瘀药性峻猛，耗伤母体泌乳所需气血，可能影响宝宝造血功能。

以上资料供有兴趣的朋友参考，详情请咨询注册中医师为宜。

更多文章
如何确定是否患有肾脏病？｜徐大基中医师
中医如何诊断肾脏病？中医诊断疾病必须进行辨病和辨证。所谓四诊就是望、闻、问、切四种诊断的方法。适当的实验室检查，有助于明确西医诊断的同时，也有助于中医治疗措施的制定。对于慢性肾脏病，中医首先需要确定属
2026-03-05 08:00 HKT
徐大基中医师