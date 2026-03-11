哺乳期妈妈必看！这些中药禁用清单 关乎宝宝健康｜徐大基中医师
哺乳期用药需兼顾母体治疗与宝宝安全，以下从中医角度梳理哺乳期禁用中药及核心原则，帮助妈妈避开用药风险。
1. 回乳专用药（非断乳需求者禁用）
麦芽（生 / 炒）：抑制泌乳素分泌，炒麦芽回乳作用更强，可导致乳汁骤减。
花椒：内服过量或外用于乳房，均可能收敛乳汁，且易致宝宝上火、便秘。
神曲 ：理气消导力强，长期服用耗伤脾胃气血，间接减少乳汁生成。
2. 有毒性中药（严禁任何形式使用）
乌头类（川乌、草乌、附子）：含乌头碱，母体服用可能出现心律失常、呕吐，乳汁中微量成分可致宝宝中毒（嗜睡、呼吸急促）。
马钱子、雄黄、朱砂：分别含士的宁、砷、汞，均为剧毒成分，可在宝宝体内蓄积，损伤肝肾及神经系统。
巴豆、甘遂、大戟：峻下逐水药，致母体剧烈腹泻、脱水，乳汁成分引发宝宝严重肠胃紊乱。
3. 寒凉峻猛药（禁用）
大黄、芒硝：大黄泻下力强，损伤脾胃阳气、耗气血，减少乳汁；芒硝外用于乳房可能收乳，内服刺激肠胃。
水蛭、虻虫：破血逐瘀药性峻猛，耗伤母体泌乳所需气血，可能影响宝宝造血功能。
以上资料供有兴趣的朋友参考，详情请咨询注册中医师为宜。
