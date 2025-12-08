激光脱毛防灼伤要点 肤色与激光强度的平衡｜麦凯婷医生

夏天是激光脱毛的旺季，而每到夏天都会收到不少求美者的求助：「激光脱毛灼伤了皮肤怎么办﹖会不会留疤﹖要不要立即做美白﹖」激光脱毛作为现时最受欢迎的医学美容疗程之一，以其长效持久的效果吸引了不少爱美人士。然而，背后隐藏的灼伤风险却不容忽视，尤其是肤色与能量设定之间的关系，往往是决定疗程安全性的关键因素，今次分享一下激光脱毛的注意点，希望帮助大家更深入了解激光脱毛的潜在风险，并选择安全的疗程。

激光脱毛是透过特定波长的光能，针对毛囊中的黑色素进行加热，从而破坏毛囊组织，达到减少毛发再生的效果。然而，这一过程中也存在一个潜在风险：如果皮肤中的黑色素过多（即肤色较深），激光不仅会针对毛囊，还可能过度作用于周围的皮肤组织，导致灼伤、水泡、色素沉淀甚至疤痕等副作用。

这是因为激光的能量容易被表皮中的黑色素吸收，从而产生过多的热能，对皮肤造成伤害。因此，肤色较深的人士（如 Fitzpatrick 肤色分型中的 IV-VI 型）在接受激光脱毛时，风险相对较高。

激光脱毛设备的能量设定直接影响疗程的安全性和效果。能量过低，效果不彰；能量过高，则容易导致皮肤灼伤。然而，能量设定并非一成不变，而是需要根据患者的肤色、毛发粗细、治疗部位等因素动态调整。

不同肤色调较度数不同

例如，肤色较浅的人士通常可以耐受较高的能量，从而达到更理想的效果；而肤色较深的人士则需要较低的能量，并配合更长的脉冲时间，以减少对表皮的伤害。此外，选择适合的激光波长也非常重要。现时常见的755nm、810nm及1064nm激光设备中，1064nm的激光对深色肤色的安全性较高，因为其穿透深度较大，对表皮的影响较小。

坊间家用脱毛仪究竟有没有用？

近年来，市面上涌现各式各样的家用激光或强脉冲光（IPL）脱毛仪，声称能让消费者在家轻松达到专业效果。这些设备的原理与专业激光类似，但为确保安全，其能量输出通常远低于医疗级设备。这意味著，毛发粗硬、颜色深或肤色较深的人士，因为毛发对激光能量较敏感，因此家用仪器对于他们或能起到一定的毛发减缓生长作用，但效果难以与真正的医用级激光相比；但对于毛发细软、颜色浅及本身肤色较浅的人士，因为对激光敏感度低，效果会更差。

而且因消费者自行操作无法准确判断肤色与能量的匹配，误用风险更高，可能导致皮肤灼伤或色素异常。诊所的激光仪次左右已可清除大部分毛发，家用仪器需长期使用，成效也难以控制，长远来说花费更多时间护理。

因此，家用仪器更适合作为辅助维持工具，而非替代专业疗程。追求显著且持久效果者，仍应选择由专业医生操作的医疗级设备。

冬天才是脱毛好季节

很多人会选择夏天来脱毛，因为夏天穿泳衣及短衣短裤的机会比较多。其实冬天才是脱毛的好季节，因为脱毛需时，不是一两次就可完成，夏天才开始的话，脱完后天气都凉了，反而冬天脱的话，疗程完成时刚好是夏天。而且冬天衣衫较厚，脱毛后也更易防晒，降低色素沉著风险。

激光脱毛虽然是高效的美容疗程，但其安全性极度依赖于操作者的专业知识和设备的选择。肤色与能量设定之间的关系更是决定成败的关键。作为消费者，应选择信誉良好的医疗机构，并由专业医生进行评估和操作，才能美丽与安全兼得。