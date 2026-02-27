肾病长期使用类固醇者，中医药如何预防股骨头坏死？｜徐大基中医师

有些肾病患者需要长期服用类固醇药物以控制病情。然而，长期使用类固醇存在诸多潜在风险，其中股骨头坏死便是一个令人忧心的并发症。股骨头坏死不仅会给患者带来巨大的痛苦，严重影响其生活质量，甚至可能导致患者丧失部分活动能力。因此，积极探索有效的预防方法至关重要。

必须说明，肾病患者使用类固醇激素者，不一定都会患股骨头坏死，只是机会多了。股骨头坏死早期有的没有症状，需要检查才能明确，有的则可能会出现如下症状：

局部疼痛：如早期多为腹股沟、臀部或大腿隐痛、钝痛，间歇性发作，活动后加重。病情发展，疼痛加剧且转为持续性，夜间也会疼。

活动受限：髋关节活动范围变小，内旋、外展、屈伸等动作困难，如无法盘腿、跷二郎腿，上下楼梯不便。

跛行：因疼痛不敢用力，或股骨头塌陷致下肢不等长，出现走路跛行。

肌肉萎缩：患侧肢体的臀大肌、股四头肌等肌肉会变细、力量减弱 。

因此，对于长期使用类固醇者，如果出现了上述情况，则临床必须及时检查以明确诊断。并且及时采取一些积极的措施加以防范。

一.生活习惯调整

适度晒太阳

阳光中的紫外线能促进皮肤合成维生素 D，而维生素 D 有利于肠道对钙的吸收，对维持骨骼健康至关重要。肾病患者长期服用类固醇，骨质流失风险增加，多晒太阳可在一定程度上弥补这一缺陷。建议患者每天在阳光不太强烈的时段，晒太阳 20 - 30 分钟，暴露手臂、腿部等部位的皮肤，但要注意避免暴晒，防止晒伤。

合理运动

适度的运动对于维持髋关节功能和骨骼健康意义重大。避免进行高负荷、高冲击的运动，如长跑、跳绳等，以免加重股骨头的负担。可选择一些低冲击力的运动方式，如散步、游泳等，它能促进全身血液循环，包括股骨头周围的血液供应。

戒烟戒酒

吸烟会使血管收缩，减少股骨头的血液供应，同时烟草中的有害物质还会影响骨代谢。酒精则会破坏骨细胞的正常功能，抑制成骨细胞活性，导致骨质疏松，增加股骨头坏死的风险。因此，肾病患者必须坚决戒烟戒酒。

二.中药辨治

中医可根据患者的具体体质和症状进行辨证治疗。活血化瘀或益气补肾等方剂在防治股骨头坏死方面颇为常用。

常用身痛逐瘀汤、六味地黄汤、圣愈汤等方加减，方剂中的川芎、桃仁、红花、没药等药物具有活血化瘀的作用，能够改善股骨头局部的血液循环。通过促进血液流通，减少血液瘀滞，降低因类固醇引起的血液高凝状态而导致股骨头缺血坏死的风险。黄芪、熟地、山茱萸、山药等药物可以益气、滋补肾阴，对于维持骨骼的正常生理功能有重要意义。可以提高骨密度，增强骨质，预防因类固醇导致的骨质疏松进而引发股骨头坏死。

三.中药外治法

中药熏蒸

通过中药熏蒸的方式，利用药物蒸汽的温热和药力作用，改善髋关节周围的血液循环。可以选用乳香、没药、木瓜、防风等药物进行熏蒸。将药物碾碎后放入熏蒸仪器中，每次熏蒸时间约 30 分钟，每周 2 - 3 次。药物蒸汽通过皮肤渗透，直达病所，起到温通经络、散寒化瘀的效果。

中药外敷

将具有活血化瘀、消肿止痛作用的中药，如金黄散等，用温水或醋调成糊状，敷于髋关节周围。金黄散主要成分有大黄、黄柏、姜黄等，外敷可以减轻局部炎症反应，改善微循环。一般每天敷一次，每次敷 4 - 6 小时，能缓解髋关节周围的肌肉紧张，促进血液运行。

四.针灸推拿

针灸治疗

选取髋关节周围的穴位，如环跳、居髎、髀关等穴位进行针刺。环跳穴是足少阳胆经穴位，针刺此穴可以疏通经络气血，改善局部血液循环。

推拿按摩

通过专业的推拿手法，如揉法、滚法、按法等作用于髋关节周围的肌肉。可以缓解肌肉痉挛，促进局部血液循环。每次推拿时间约 30 - 45 分钟，每周 2 - 3 次。

总之，中医药在帮助肾病患者预防因长期服用类固醇诱发的股骨头坏死方面，有一定的帮助。一般性的预防措施，如良好的生活习惯和定期检查，也为预防工作提供了有力支持。这些方法相互配合，既能改善局部的病理状态，又能调节整体的身体机能。

以上资料供参考，如有疑问请咨询注册中医师。