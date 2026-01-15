Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

性功能障碍=肾虚？认识肾虚和预防误区｜徐大基中医师

徐大基中医师
徐大基中医师
遵循实证 合理诊疗
1小時前
在传统医学的语境里，“肾虚” 这个词常常被提及，它似乎成了诸多身体不适的潜在 “元凶”。从莫名的疲劳乏力，到性功能障碍，乃至腰酸背痛，不少人一旦出现这些症状，脑海中就会不自觉地浮现出 “肾虚” 二字。然而，在对肾虚的认识与治疗过程中，人们却陷入了重重误区，这些误区不仅可能延误病情，还可能让身体陷入新的健康危机。接下来，让我们一同深入剖析这些误区，探寻正确的肾虚防治之路。

一.认识误区

1.误将疲劳当肾虚

许多人只要感觉疲劳、精力不足，就自以为是的认为是肾虚。其实，疲劳可能源于工作压力大、睡眠不足、缺乏运动、营养不良等诸多因素。比如，一位连续赶工多日的上班族感到极度疲惫，这更可能是劳累过度而非肾虚所致。

2.性功能障碍全归因于肾虚

男性出现阳痿、早泄，女性有性欲减退等性方面的问题时，很多人第一反应就是肾虚。然而，心理因素如焦虑、抑郁、夫妻感情不和等也常是性功能障碍的重要原因。例如，新婚夫妻因初次性行为的紧张而不协调，这往往是心理性因素造成的，而非肾虚。另外，像糖尿病、心血管疾病等器质性疾病也会引发性功能异常。

3.单凭腰酸背痛就认定是肾虚

腰酸背痛是常见症状，可能是由于长时间不良姿势、腰部肌肉劳损、腰椎间盘突出等引起。例如，办公室白领久坐不动，坐姿不正确，常常腰酸背痛，主要是腰部肌肉和脊柱的问题，不一定是肾虚。

4.不分证型

很多人分不清肾虚的不同类型，如肾阴虚和肾阳虚。肾阴虚主要表现为腰膝酸软、五心烦热、潮热盗汗等；肾阳虚则是腰膝冷痛、畏寒怕冷、夜尿频多等。如果概念不清，就不能正确判断自己的身体状况。

二.治疗误区

1.不辨证型乱用补肾药

在未分清是肾阴虚还是肾阳虚的情况下，就自行服用补肾药品或保健品。如果肾阴虚患者误服了温补肾阳的药物，会加重体内的虚火，出现口干舌燥、咽喉肿痛、烦躁失眠等症状。

2.迷信偏方和保健品

有些人过分相信民间偏方或一些所谓的 “特效” 肾虚保健品。但很多偏方缺乏科学依据，保健品的品质和功效也良莠不齐。某些质量不合格的保健品还可能会对肾脏等器官造成损害。

3.非肾虚误补肾

身体出现一些小毛病，如偶尔的头晕、轻微的消化不良等，本与肾虚毫无关联，却被误认为是肾虚而盲目进行补肾。这不但对改善原有症状毫无帮助，还可能打破身体原有的平衡，引发新的不适。如因饮食不规律、压力大、休息不好而有些头晕，自行服用补肾药物后，头晕不仅未减轻，反而因药物的不良反应而感到恶心、乏力。

4.急于求成

期望短时间内彻底改善肾虚症状。肾虚的调理通常是一个比较漫长的过程，尤其是一些慢性肾虚。但有些患者急切地想快速恢复，大量服用补肾药物，这不仅可能达不到预期效果，还可能因药物滥用引发不良反应。

5.忽视综合治疗

即使有肾虚，也要注重整体综合治疗。如果只注重药物治疗，而忽略了生活方式的调整，往往事倍功半。其实，合理的饮食、规律的作息、适量的运动等在肾虚治疗中同样重要。例如，患者一边服用补肾药，一边继续熬夜、抽烟喝酒、缺乏运动，这样很难取得良好的治疗效果。

肾虚｜中医如何补肾治疗？｜徐大基中医师
肾病作为定义，是西医的名词，指的是慢性肾脏病，即如果肾脏结构损伤，或肾脏功能受损持续 超过三个月，就属慢性肾脏病。而肾虚则是中医的一个概念，其范围广、涉及的疾病众多，包括许多西医疾病，如： 内分泌代谢 、泌尿系统 、生殖系统 等。
2026-01-12 08:00 HKT
徐大基中医师