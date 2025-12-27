认识慢性肾病成因与症状 哪类人高危？｜徐大基中医师

肾脏损伤或肾小球滤过率（GFR）小于60ml/min/1.73㎡，并持续3个月以上，即为慢性肾病。为何患者会不知道得了肾病？这主要是因为慢性肾病在临床上有两个显著的特点：

1.症状隐蔽性：

很多时患者得了肾病一点征兆都没有，主要由于肾脏有很强的代偿功能。正常情况下，每个肾脏有100万个以上的肾单位，当慢性肾病发展到一定阶段，出现部分肾功能散失的时候，其余健全的肾单位会增强其功能以排除体内毒素，这种现象称为肾脏的代偿功能。此时临床上可无症状，血肌酐等指数也可不升高，如不进行尿常规等必要的检查，则容易造成漏诊。

2.缺乏特异性：

肾病的症状常常不是肾病本身所特有的，如患者出现倦怠、乏力、食欲减退等均缺乏特异性，不易引起人们的关注及警觉，临床容易被忽视。如果无此意识、不作尿化验等检查，容易造成误诊。

慢性肾病的发病原因

从中医学角度来说，人体疾病的发生，关系到正气和邪气两方面的因素。正气，是指人体的机能活动（包括脏腑、经络、气血等功能）和抗病、康复能力；邪气，则指各种致病因素。肾病的发生是邪正斗争的结果，阴阳失调是导致肾病的原因。原发性肾病其发病原因与禀赋有关，或为阴阳失调所致。

继发性肾病发病原因与以下因素有关：

外感六淫： 包括风、寒、暑、湿、燥、火。细菌、病毒导致肾损害，或诱发肾炎或加重肾损害。过度的阳光照射则可诱发狼疮。

疫疠： 包括一些传染性疾病，可直接造成肾损害。

内伤七情： 包括持久的喜、怒、悲、思、忧、恐、惊，均可能影响血压波动，而加重肾病。

饮食失宜： 包括饥饱失常、饮食不洁、饮食偏嗜等。尤其是对已有肾病者，不当饮食可明显加重肾损害。

劳逸过度： 劳即劳动，包括各种劳作和运动；逸指休息和静养。如果过劳或过逸都可能诱发或加重疾病。

瘀血、结石： 瘀血如肾静脉血栓形成；结石则可造成梗阻性肾病。

药物性肾损害： 药物过敏及一些药物的肾毒性作用。

其他，如工业物质损害，不当的食品添加剂损害及外伤等。

慢性肾病患者随着时间的流逝，病情难免会进一步发展。有的患者虽有肾病，但能长期稳定；有的患者却进展很快，甚至短时间内进入肾衰竭状态。

慢性肾病为何会加重？

早期肾脏损害往往症状不明显，甚至没有什么症状，常被忽视。直到病人出现严重浮肿、血尿、血压高时才到医院就诊。所以常有一些肾病患者很难说清自己是从何时开始得病的，而得了肾病以后疾病又是如何加重的？

慢性肾病加重与进展的危险因素

1.原发病

引起肾脏损伤的基础疾病，如糖尿病、系统性红斑狼疮等未获得很好控制；

肾病本身治疗不佳，如慢性肾炎蛋白尿长期未获得良好控制，则肾小球硬化会随时间进行性恶化。

2.加重因素

急性感染、败血症；

手术、创伤或大出血，脱水、血容量不足；

尿路梗阻；

血压控制不佳；

吸烟；

肥胖、高脂血症、代谢综合症；

高尿酸血症；

妊娠；

血黏度升高；

劳累，休息、睡眠不好及精神紧张。

3.饮食不节

高蛋白、高磷及高钠饮食等。

慢性肾病的高危人群

慢性肾病的发病常由多种因素共同造成，其发病机制也颇为复杂，但具有以下危险因素的人群，其发病率明显增高，应高度警惕：

有肾病家族史者；

忽视可导致肾病的一些疾病，如高血压、糖尿病、痛风或高尿酸血症等病的治疗人士；

患有代谢性疾病，如肥胖、高血脂等；

自身免疫性疾病，如系统性红斑狼疮等；

各种传染性疾病，如肝炎、结核病等，可能导致免疫介导的原发或继发性肾病；

滥用药物或不规范用药，可致药物性肾损害，如抗生素、止痛剂等；

慢性泌尿道感染、尿路梗阻者；

血液高凝状态者；

不良的生活习惯会造成肾脏的直接或间接损害，如吸烟、过度饮酒，高脂、高盐饮食，过少饮水，不注意尿路卫生及经常憋尿，精神高度紧张以及过度疲劳、过晚睡觉等；

出生体重轻；

年龄40岁以上；

不重视治疗上呼吸道感染，尤其是长期咽炎、扁桃体发炎者。

以上资料摘自作者徐大基教授编写的《中西医结合肾脏病咨询手册》《肾病治疗与中医调养》，此处有删改，供有兴趣的朋友参考，详情请咨询注册中医师为宜。