肾病｜长期腹膜透析患者的中医药辅助治疗策略｜徐大基中医师

腹膜透析（PD）是慢性肾衰竭患者常见的肾脏替代疗法之一，但长期透析可能出现营养不良、贫血、皮肤瘙痒、腹膜纤维化等问题。中医药在调理体质、改善症状方面独具优势，合理配合中医药治疗可提升患者生活品质。

一.中医辨证与体质调理

腹膜透析患者常见 “本虚标实” 体质，以脾肾亏虚为本，湿浊、瘀血为标。中医治疗依个体差异辨证分型：

1.脾肾气虚型

症状表现为疲倦乏力、食欲不振、轻度水肿、大便稀溏。治法为健脾益肾，方药选用参苓白术散、香砂六君子汤加减（如黄芪、党参、白术、山药）。

2.气阴两虚型

症状表现为口干舌燥、盗汗、手足心热、舌红少苔。治法为益气养阴，方药选用生脉饮（人参、麦冬、五味子）合六味地黄丸加减。

3.湿浊瘀阻型

症状表现为恶心呕吐、皮肤瘙痒、舌暗苔厚腻。治法为化湿泄浊、活血化瘀，方药选用温胆汤（半夏、陈皮、竹茹）合桂枝茯苓丸。

4.阴阳两虚型

症状表现为畏寒肢冷、水肿，兼见潮热或夜尿频多。治法为温肾助阳、滋阴固本，方药选用济生肾气丸（熟地、山茱萸、附子、肉桂）加减。

二.中医辅助改善透析并发症

1.皮肤瘙痒（尿毒症性瘙痒）

中医认为慢性肾衰并发皮肤瘙痒多属血虚生风、湿毒浸淫。治法为养血疏风、渗湿止痒，方取四物汤加减治疗，常用药物有当归、川芎、生地黄、白芍、防风等；外治法用蛇床子、苦参、地肤子、白鲜皮等煎汤外洗。

2.透析相关疲劳

中药调理可选用低剂量黄芪、人参须（需监测血钾）；针灸选取足三里、关元、气海等穴，可补益气血。

3.腹膜功能下降（纤维化风险）

采用活血化瘀法，丹参、三七可改善微循环，但需与抗凝血西药间隔使用。

4.消化系统问题（食欲不振、便秘）

对于慢性肾衰，中医调理脾胃十分重要。尤其是对一般状态差、合并营养不良、胃肠功能紊乱者，务必使其食欲开，从而增加营养的摄入量，提高病人的抗病能力。轻度腹胀可用陈皮、砂仁泡茶理气和胃；便秘可用火麻仁、决明子润肠通便（避免大黄类泻药，以防电解质紊乱）。

在调理脾胃过程中，还要注意饮食疗法的重要性，久病胃气已虚，应注意发挥食疗的作用。

炖汤：通常使用虫草炖西洋参，取冬虫夏草5g、西洋参10g，放入碗中隔水蒸30min左右，一周2~3次。

三.中西药交互作用与注意事项

1.严禁混用的情况

高钾中药如牛膝、昆布、红枣（过量），与 ACEI 类降压药同用可能导致高血钾；活血类中药如当归、丹参与抗凝血剂（如 Warfarin）并用需监测 INR 值。

2.透析对中药代谢的影响

水溶性成分（如黄芪多糖）易被透析清除，建议服药时间安排在透析后。

四.饮食与生活调养建议

1.药膳调理

针对贫血，可食用枸杞红枣粥（注意磷摄取量）；低蛋白饮食者可选择山药芡实粥（需计算每日蛋白质摄入）。

2.穴位保健

按摩内关穴（缓解恶心）、涌泉穴（改善失眠），注意避开腹部透析管位置。

中医药在腹膜透析患者辅助治疗中，能有效改善生活质量，但必须在专业医师指导下进行，避免药物交互作用。患者应定期监测生化指标，并与肾脏科及中医师充分沟通，制定个性化治疗方案，以达到最佳疗效。