Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

肾病｜长期腹膜透析患者的中医药辅助治疗策略｜徐大基中医师

徐大基中医师
徐大基中医师
遵循实证 合理诊疗
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

腹膜透析（PD）是慢性肾衰竭患者常见的肾脏替代疗法之一，但长期透析可能出现营养不良、贫血、皮肤瘙痒、腹膜纤维化等问题。中医药在调理体质、改善症状方面独具优势，合理配合中医药治疗可提升患者生活品质。

一.中医辨证与体质调理

腹膜透析患者常见 “本虚标实” 体质，以脾肾亏虚为本，湿浊、瘀血为标。中医治疗依个体差异辨证分型：

1.脾肾气虚型

症状表现为疲倦乏力、食欲不振、轻度水肿、大便稀溏。治法为健脾益肾，方药选用参苓白术散、香砂六君子汤加减（如黄芪、党参、白术、山药）。

2.气阴两虚型

症状表现为口干舌燥、盗汗、手足心热、舌红少苔。治法为益气养阴，方药选用生脉饮（人参、麦冬、五味子）合六味地黄丸加减。

3.湿浊瘀阻型

症状表现为恶心呕吐、皮肤瘙痒、舌暗苔厚腻。治法为化湿泄浊、活血化瘀，方药选用温胆汤（半夏、陈皮、竹茹）合桂枝茯苓丸。

4.阴阳两虚型

症状表现为畏寒肢冷、水肿，兼见潮热或夜尿频多。治法为温肾助阳、滋阴固本，方药选用济生肾气丸（熟地、山茱萸、附子、肉桂）加减。

二.中医辅助改善透析并发症

1.皮肤瘙痒（尿毒症性瘙痒）

中医认为慢性肾衰并发皮肤瘙痒多属血虚生风、湿毒浸淫。治法为养血疏风、渗湿止痒，方取四物汤加减治疗，常用药物有当归、川芎、生地黄、白芍、防风等；外治法用蛇床子、苦参、地肤子、白鲜皮等煎汤外洗。

2.透析相关疲劳

中药调理可选用低剂量黄芪、人参须（需监测血钾）；针灸选取足三里、关元、气海等穴，可补益气血。

3.腹膜功能下降（纤维化风险）

采用活血化瘀法，丹参、三七可改善微循环，但需与抗凝血西药间隔使用。

4.消化系统问题（食欲不振、便秘）

对于慢性肾衰，中医调理脾胃十分重要。尤其是对一般状态差、合并营养不良、胃肠功能紊乱者，务必使其食欲开，从而增加营养的摄入量，提高病人的抗病能力。轻度腹胀可用陈皮、砂仁泡茶理气和胃；便秘可用火麻仁、决明子润肠通便（避免大黄类泻药，以防电解质紊乱）。

在调理脾胃过程中，还要注意饮食疗法的重要性，久病胃气已虚，应注意发挥食疗的作用。

炖汤：通常使用虫草炖西洋参，取冬虫夏草5g、西洋参10g，放入碗中隔水蒸30min左右，一周2~3次。

三.中西药交互作用与注意事项

1.严禁混用的情况

高钾中药如牛膝、昆布、红枣（过量），与 ACEI 类降压药同用可能导致高血钾；活血类中药如当归、丹参与抗凝血剂（如 Warfarin）并用需监测 INR 值。

2.透析对中药代谢的影响

水溶性成分（如黄芪多糖）易被透析清除，建议服药时间安排在透析后。

四.饮食与生活调养建议

1.药膳调理

针对贫血，可食用枸杞红枣粥（注意磷摄取量）；低蛋白饮食者可选择山药芡实粥（需计算每日蛋白质摄入）。

2.穴位保健

按摩内关穴（缓解恶心）、涌泉穴（改善失眠），注意避开腹部透析管位置。

中医药在腹膜透析患者辅助治疗中，能有效改善生活质量，但必须在专业医师指导下进行，避免药物交互作用。患者应定期监测生化指标，并与肾脏科及中医师充分沟通，制定个性化治疗方案，以达到最佳疗效。

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
4小時前
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
11小時前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
3小時前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
16小時前
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
01:00
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
影视圈
12小時前
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
影视圈
11小時前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
22小時前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
18小時前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
12小時前
更多文章
慢性肾衰晚期患者的治疗选择｜徐大基中医师
慢性肾衰末期（CKD5 期）患者一般需要进行透析治疗。如果由于各种原因，包括个人意愿等原因而不选择透析治疗。对此，中医药是否有可借鉴的治疗方法？一、CKD5 期不透析的风险与后果1. 体内毒素蓄积引发
2025-12-30 08:00 HKT
徐大基中医师