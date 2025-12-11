Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小便泡沫是怎么回事？如何处理？｜徐大基中医师

5小時前
生活 专栏
小便中泡沫增多可能是生理性因素导致，也可能与病理性因素相关。以下是常见原因及对应的特点和建议：

一.生理性原因（通常无害）

1.排尿速度过快或位置过高

原理：尿液快速冲击液面，空气与尿液混合形成泡沫，类似 “啤酒泡沫”，但泡沫较大、易消散。

特点：偶尔出现，无其他不适症状，尿液检查无异常。

2.尿液浓缩

原因：饮水过少、出汗多、腹泻等导致体内缺水，尿液中代谢废物浓度升高，表面张力增加。

特点：尿液颜色深黄，泡沫细密但短暂存在，补水后泡沫减少。

3.尿道分泌物混入

情况：男性遗精后、女性阴道分泌物增多时，可能随尿液排出，引起泡沫。

特点：泡沫量少，无异味，无尿频、尿急等不适。

4.饮食影响

食物：短期内摄入大量高蛋白食物（如肉类、豆制品），可能导致尿液中蛋白质轻度增加，形成泡沫。

特点：泡沫细小，静置后可逐渐消失，调整饮食后缓解。

二.病理性原因（需警惕，建议就医）

1.蛋白尿（最常见病理因素）

原因：肾脏滤过功能异常，蛋白质漏入尿液，常见于肾小球肾炎、肾病综合征、糖尿病肾病、高血压肾损害等。

特点：泡沫细密、持久不消散（如 “啤酒沫”），可能伴尿液浑浊、水肿、血压升高等。

建议：及时检查尿常规、肾功能，明确蛋白来源。

2.泌尿系统感染

炎症：膀胱炎、尿道炎等感染时，尿液中可能混有细菌、白细胞、红细胞及炎性分泌物，增加泡沫。

伴随症状：尿频、尿急、尿痛、尿道灼热感，尿液有异味。

检查：尿常规可见白细胞、细菌计数升高，需抗生素治疗。

3.糖尿病

机制：血糖控制不佳时，尿糖升高使尿液渗透压改变，易产生泡沫；严重时可能合并蛋白尿。

特点：泡沫较多，伴多饮、多食、多尿、体重下降，尿糖检测阳性。

建议：检测血糖、糖化血红蛋白，调整降糖方案。

4.肝胆疾病

表现：肝细胞损伤或胆道梗阻时，尿中胆红素或胆汁酸增多，导致泡沫增多。

伴随症状：皮肤黄染、尿色深如浓茶、右上腹不适。

检查：肝功能、腹部超声等可辅助诊断。

5.其他疾病

泌尿系统结石、肿瘤：可能因出血或黏膜损伤导致泡沫，伴血尿、腰痛等。

多发性骨髓瘤：异常蛋白经肾脏排出，引起蛋白尿和泡沫。

三.如何处理？

如见小便多泡沫，在多饮水等措施之后，且排除生理性的可能之外，仍见明显的泡沫尿，则建议尽快就诊检查，明确诊断。

以上资料供有兴趣的朋友参考，详情请咨询注册中医师为宜。

更多文章
