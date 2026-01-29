肾虚脱发的中医认识与疗法｜徐大基中医师

中医认为头发状态与肾之精气密切相关。《素问・五脏生成篇》提到：「肾之合骨也，其荣发也。」 清晰表明了二者的紧密联系。肾主藏精，肝主藏血，精血同源且血由精化，此即肝肾同源的生理基础。当精血充足时，肝肾充盈，头发便能茂密、乌黑亮泽且柔软不易折断。

生活中多种因素可致肾虚，进而引发脱发等症状，像先天禀赋不足，出生就存在肾精亏虚；久病大病使正气受损、精气耗散；热病灼伤肾精；房劳过度而损伤肾精等，导致水不涵木，致使头发失于濡养，出现干枯无华、易折易脱、早生白发等情况，常伴耳鸣眼花、腰酸腿软、五心烦热等不适。

除了肾虚型脱发外，还有血虚型脱发。血虚不能濡养头发，使得头发枯萎、易折断、脱落。此型患者常伴有面色苍白或萎黄、唇舌色淡、心悸失眠等症状。另外，湿热型脱发也较常见，多因脾胃湿热上蒸头皮，阻碍毛发生长。患者常有头皮油腻、瘙痒，舌苔黄腻等表现。

肾精亏虚型脱发，主要采用补肾填精之法。如运用熟地、山茱萸、枸杞子、菟丝子等药物，熟地滋阴补血、益精填髓，山茱萸补肾益肝，枸杞子补肝肾、明目，菟丝子补肾益精，它们相互配伍能有效填补亏损肾精，促进精血生成进而濡养头发。若伴有肝血不足现象，可加入当归、白芍等药物养血柔肝。

除内服药物，也可配合针灸疗法。通过针刺肾俞、肝俞、三阴交、血海等穴位，可起到调补肝肾、通经活络、养血生发的作用。肾俞穴作为肾之背俞穴，刺激它可直接补益肾气；肝俞穴能调理肝脏气血；三阴交是肝、脾、肾三经交会处，可统调三脏气血；血海穴善于调理血分。这些穴位相互配合，共同发挥养发作用。

此外，中医很重视生活起居的调理，平时应注意睡眠，避免熬夜。饮食均衡，适当多食用核桃、黑豆等有补肾养发作用的食物。同时，避免过度劳累、情绪大幅波动，保持心境平和，使肝肾之气得以舒畅，以便多方面协同作用，有效改善肾虚脱发症状，恢复头发健康。

需要注意的是，脱发成因比较复杂，除上述因素外，像精神压力过大，可使毛囊营养供应受阻，引发休止期脱发；脂溢性皮炎，因皮脂腺分泌失调，导致毛囊堵塞、炎症，进而造成脱发；遗传因素也不容忽视，雄激素性脱发往往具有家族遗传倾向。此外，有的脱发是全身性疾病的一个症状，例如系统性红斑狼疮，该病可累及多个系统及脏器，免疫系统紊乱常伴随头发大量脱落的表现，因此建议必要检查以明确病因。