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郭志仁 - 巴黎审判 | 九宫格

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郭志仁
2小時前
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生活 专栏
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　　五十年前，1976年巴黎，葡萄酒界上演了一场石破天惊的世纪对决，通称「巴黎审判」（The Judgment of Paris）。对决由举世闻名的法国顶级佳酿，迎战初出茅庐的美国加州新秀。最终，由专家盲品评选，加州葡萄酒奇迹般地包办了红、白酒冠军。红酒桂冠是鹿跃酒庄Stag's Leap Wine Cellars，白酒则是蒙特莱纳Chateau Montelena。这场赛事虽未动摇法国酒的至尊地位，却成功将加州葡萄酒推向国际舞台。

　　提及审判，就会想起法庭，或是雨果笔下《悲惨世界》的宿命审判。集思广益，「巴黎审判」这个传统译法，怎样可以更精确? 例如「巴黎鉴定」或「巴黎盲饮对决」?

　　这段精彩历史，后来改编成电影《酒业风云》。电影描绘了蒙特莱纳酒庄第二代、酿酒师与女实习生一段浪漫三角恋。当然，这些爱情线纯粹是为了银幕效果而设计的情节。现实中，这位酒庄少东与太太的真实邂逅，也不比电影逊色。两人在各自出席完婚礼派对后意外相遇，在音乐中起舞，甚至在年轻荷尔蒙刺激下一同爬上大树谈情。

　　婚后，男方继续守护着家族酒庄，太太则以独立酿酒师身份，在各大顶尖酒庄挥洒创意，后来更被誉为美国「纳帕谷葡萄酒天后」。两人相处之道，在于彼此支持，却绝不干涉对方专业。许多成功婚姻都跟他们一样，以界线及空间成就彼此。趁本月26至28日的加州美酒月公众活动，一齐举起加州美酒，向五十年前那份向世界展现的大胆眼光与开放心态致敬。

　　「请你闭上眼，问自己无数平凡日子里面，选出你生命中最好的那一天」 五月天—《最好的一天》

郭志仁

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