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李丞责 - 黄大仙 为何特别灵验？ | 李丞责博士玄学信箱

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李丞责
6小時前
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生活 专栏
內容

　　续上期读者询问有关黄大仙的问题，今期我们谈谈黄大仙为何特别灵验，以及香港人对黄大仙的深厚感情。

　　常言道：「黄大仙，有求必应。」这八个字并非空穴来风，而是百年来无数善信口耳相传的见证。香港人如此钟情黄大仙，除了求一个心安，亦因历史上确有不少令人啧啧称奇的事迹。

　　黄大仙在香港的灵验之名，于日治时期「三年零八个月」最为人津津乐道。当时战火连天，九龙多处受到轰炸，邻近的启德机场亦未能幸免，黄大仙祠却多次避过劫难，丝毫无损；不少居民走入祠内暂避兵火，皆能平安渡过战祸。此外，早年香港贫富悬殊，医疗匮乏，疫症时有爆发，祠内自一九二四年起设立中药局，赠医施药，善信求得药签后可免费配药。据老一辈九龙居民回忆，药签出奇地灵验，治愈无数贫苦大众；其后啬色园更发展教育、安老等社会服务，「普济劝善」不只是口号，而是落在百姓的日常之中，「救苦救难」的形象自此深入民心。

　　从玄学角度看，所谓「有求必应」，并非凡有所求必定即时成真。一位神明是否灵验，不单在于传说有多神奇，更在于其德行与愿力能否长久感召人心。黄大仙揉合儒、释、道三教，不讲门第、不分贵贱；签文又以直接精准见称，往往能对应善信当下的困局，无论求学业、求事业还是求姻缘，善信都深信只要心诚则灵。人在徬徨之际，透过敬拜、求签与反省，收摄妄念，重新整理心绪，再配合诚心与善行，自然容易逢凶化吉；反之，若只求神明改运，自己却不修心、不行善，便难以真正承接福报。

　　黄大仙与基层百姓同呼吸、共命运，这份紧密连结，令祂超越了单纯的宗教，成为百姓心目中的精神寄托。

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

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