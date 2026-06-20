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KellyChu - 《给阿嬷的情书》在港公映 罗淑佩赞弥漫浓厚人情味 | Executive日记

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KellyChu
4小時前
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生活 专栏
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　　在内地称霸票房嘅潮汕电影《给阿嬷的情书》周四正式登场香港各大院线，文化体育及旅游局局长罗淑佩购票入场支持，大赞电影弥漫着非常浓厚嘅乡情和人情味，全素人演员演来丝丝入扣，亦令电影嘅真实感更强，形容故事暖心、感人，诚意向大家推荐。

　　罗淑佩发文指，日前因公务而错过咗《给阿嬷的情书》首映礼，所以周四首天正式公映便第一时间去睇。谈及观影感受，佢话：「我虽然不是潮州人，但看着看着潮语对白竟然慢慢听懂了一点点，而电影中描述潮州人的守望相助，离乡别井但时刻以家人为念，宁可辛苦自己成就别人…真的很暖心、很感人。」又指上一辈人多从艰难嘅环境中成长，驱使佢哋努力嘅正是藏于心底那份深厚嘅爱。

　　佢透露上星期出席2026年香港潮州节嘅闭幕礼时，睇到真实嘅「侨批」非遗书信，已经被溢于纸上情怀感动，看电影时又发现原来「侨批」内寄嘅家用都系港币，心中有多一层感觉，「透过我们的货币，香港好像也有份默默地维系着一个个分隔两地的家庭，传递着众多父亲对妻儿的心事心意。」

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