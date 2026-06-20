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Cally - 大家乐父亲节献礼 长者特享双重赏 | 商界讲呢啲

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Cally
4小時前
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生活 专栏
內容

　　呢个周末就系父亲节啦，各位乖孙乖仔乖女系时候放低电话，约埋屋企人一齐食餐饭同爸爸庆祝呢个窝心嘅日子。庆祝父亲节着重嘅系心意，唔一定要大鱼大肉，简简单单同屋企人聚旧倾吓偈，一样可以咁开心。

　　喺呢个Moment，大家乐特别为各位老友记送上小小心意，陪大家开心过节！只要喺6月20日及21日上午11时后，老友记凭已认证嘅大家乐Club 100长者会员卡、长者咭、乐悠咭或长者八达通，即享全单直接扣减嘅限定优惠*，惠顾满$40或以上即减$4、惠顾满$60或以上仲即减$8𠻹！拎乐悠咭或长者咭嘅老友记如果之前未申请，不妨趁机会认证成为大家乐Club 100长者会员，之后会继续推出更多优惠㗎！

*优惠不能同时使用，及受条款及细则约束

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．优惠仅限持咭人或长者会员本人（需出示有效长者咭/长者八达通/乐悠咭/已验证长者会员卡付款）使用。

．每次交易只可使用优惠一次。

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