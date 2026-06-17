Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Cally - 全城睇波狂热升温！Cally教路：商场食玩两大热点 | 商界讲呢啲

商界讲呢啲
商界讲呢啲
Cally
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

体育盛事浪接浪，全城再度迎接这股热血澎湃的足球狂热！Cally深知各位球迷最爱凑热闹。毕竟独乐乐不如众乐乐，一大班人望住大电视齐齐呐喊，气氛肯定最正！各大商场近期纷纷出招，花尽心思大搞推广。Cally精选两大必去热点，包保大家睇波兼吃喝玩乐，尽兴而归。

讲到睇波消遣好去处，启德体育园即日起至8月7日，倾力打造「启动夏日足球狂热」。今次盛事获Now TV鼎力支持，于启德零售馆2中庭大电视，免费直播逾30场日间赛事。错过直播？毋须扫兴，皆因现场会播放精选赛事精华供大家重温。大会更将赛事直播、美食应援、周边商品、足球体验及多重消费奖赏完美融合。无论三五知己，抑或一家大细齐齐感受气氛，都能尽情投入这场狂欢派对！

睇波，又点少得香脆零食？紧张关头，咬住薯片呐喊助威绝对是球迷的指定动作！基汇资本旗下商场「民坊」（People's Place）脑筋转得快，联乘人气品牌Lay's乐事薯片，即日起至7月19日，于旗下26个核心社区商场推出「民坊×Lay's 脆味时刻 GOAL Cheers」。

推广活动别具心思，不但将体育赛事的刺激感与街头夜经济饮食文化完美结合，最令Cally欣赏的，是其充分保留了屋邨街市的地道风味。街坊落街买餸兼食饭，随手拎包Lay's薯片，无缝将球场的热闹气氛带入社区！
 

最Hit
00:32
有片｜青沙公路客货车疑跣胎 的士挨撞翻滚数圈 两乘客抛出车外当场死亡
突发
5小時前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
9小時前
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
17小時前
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
影视圈
12小時前
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
影视圈
7小時前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
17小時前
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
饮食
11小時前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
2026-06-15 16:13 HKT
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因点名望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
13小時前
何猷君儿子贵族幼稚园毕业天价学费曝光  四太梁安琪现身  何广燊同古巨基大仔系同班同学？
何猷君儿子贵族幼稚园毕业天价学费曝光  四太梁安琪现身  何广燊同古巨基大仔系同班同学？
影视圈
10小時前
更多文章
Cally - 35岁发线后移失去自信？来自挪威嘅使用体验 | 商界讲呢啲
　　来自挪威嘅安妮特Annette头发向来稀疏，过往会借由胶水令头发显得更浓密。直到有一日佢出现头发断裂同大量脱发问题，先后光顾美发沙龙与保健食品店寻找解决方案。有店员向佢推崇Hair Volume生发片，并建议佢至少服用三个月。用后她感觉皮肤变得更柔软有光泽，发际线亦明显生出新发，仲令佢安心放弃其他拯救秀发嘅方式。 　　一项法国实验室的临床研究证实了Hair olume™生发片嘅功效。研究
2小時前
商界讲呢啲
Cally - 黑白®85周年之旅 玩尽「鸭灵号」同5大互动体验站 | 商界讲呢啲
黑白®淡奶可以话系港式奶茶嚟讲不可或缺嘅一部分，更加系这座城市嘅集体回忆。趁住黑白®今年迈向85周年，品牌首次登上传奇帆船「鸭灵号」并于K11 Musea设置限时5大互动体验站，一齐启航展开「黑白®85周年之旅」！ 今次嘅期间限定「鸭灵号」注入咗黑白®经典乳牛与红白元素，由船身到甲板都经过精心布置，化身成360度海上打卡位。最正系登船嘅旅客除咗可以吹住海风饱览维港美景，仲可以免费获赠黑白®奶
2026-06-04 02:00 HKT
商界讲呢啲