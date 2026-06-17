Cally - 全城睇波狂热升温！Cally教路：商场食玩两大热点 | 商界讲呢啲

体育盛事浪接浪，全城再度迎接这股热血澎湃的足球狂热！Cally深知各位球迷最爱凑热闹。毕竟独乐乐不如众乐乐，一大班人望住大电视齐齐呐喊，气氛肯定最正！各大商场近期纷纷出招，花尽心思大搞推广。Cally精选两大必去热点，包保大家睇波兼吃喝玩乐，尽兴而归。



讲到睇波消遣好去处，启德体育园即日起至8月7日，倾力打造「启动夏日足球狂热」。今次盛事获Now TV鼎力支持，于启德零售馆2中庭大电视，免费直播逾30场日间赛事。错过直播？毋须扫兴，皆因现场会播放精选赛事精华供大家重温。大会更将赛事直播、美食应援、周边商品、足球体验及多重消费奖赏完美融合。无论三五知己，抑或一家大细齐齐感受气氛，都能尽情投入这场狂欢派对！



睇波，又点少得香脆零食？紧张关头，咬住薯片呐喊助威绝对是球迷的指定动作！基汇资本旗下商场「民坊」（People's Place）脑筋转得快，联乘人气品牌Lay's乐事薯片，即日起至7月19日，于旗下26个核心社区商场推出「民坊×Lay's 脆味时刻 GOAL Cheers」。



推广活动别具心思，不但将体育赛事的刺激感与街头夜经济饮食文化完美结合，最令Cally欣赏的，是其充分保留了屋邨街市的地道风味。街坊落街买餸兼食饭，随手拎包Lay's薯片，无缝将球场的热闹气氛带入社区！

