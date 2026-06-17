Cally - 35岁发线后移失去自信？来自挪威嘅使用体验 | 商界讲呢啲
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来自挪威嘅安妮特Annette头发向来稀疏，过往会借由胶水令头发显得更浓密。直到有一日佢出现头发断裂同大量脱发问题，先后光顾美发沙龙与保健食品店寻找解决方案。有店员向佢推崇Hair Volume生发片，并建议佢至少服用三个月。用后她感觉皮肤变得更柔软有光泽，发际线亦明显生出新发，仲令佢安心放弃其他拯救秀发嘅方式。
一项法国实验室的临床研究证实了Hair olume™生发片嘅功效。研究表明，使用2个月后开始见效，4个月后进一步证实效果，头发明显增厚。
Hair Volume生发片喺瑞典生产，当中含有问荆草本富含天然硅元素，有助防止脱发；而苹果嘅原花青素B2、小米嘅粟素、两种氨基酸、三种矿物质及生物素等9大营养，都有助秀发再生。因此Hair Volume先后获得香港头条大奖及亚洲食疗大奖外，仲拎过好多欧美国家嘅大奖，如2019年丹麦美容大奖、2022年英国M&H奖及2024年美国Delicious Living Awards有味生活奖等。
Hair Volume皇牌生发片喺屈臣氏门店网店有售，即日起更推出买二送一优惠，平均每盒$172，可足够使用一个月。
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